Hannover

Ein stark angetrunkener 19-Jähriger ist am frühen Sonnabendmorgen von zwei Jugendlichen in der Nähe der Noltemeyerbrücke (Groß Buchholz) verprügelt und ausgeraubt worden. Zuvor war er von den zwischen 17 und 18 Jahre alten Tätern in der Stadtbahn der Linie 7 in ein Gespräch verwickelt worden und gemeinsam mit ihnen ausgestiegen. Da sich der 19-Jährige nur vage an die Täter erinnern kann, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-Jährige zwischen 4 und 5 Uhr mit der Stadtbahn vom Hauptbahnhof aus in Richtung Misburg unterwegs. Unterwegs lernte er die beiden Täter kennen. Kurz vor oder nach der Haltestelle Noltemeyerbrücke stiegen die Drei gemeinsam aus. Genauer konnte sich der 19-Jährige aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands nicht mehr erinnern.

Zusammen gingen sie auf einen nah gelegenen Spielplatz oder einen Grünbereich mit einer Parkbank. Dort hielten die beiden Täter ihr Opfer fest, schlugen mehrfach auf den jungen Mann ein und verlangten seine Wertsachen. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Am Montag Anzeige erstattet

Erst am Montag erstattete er Anzeige. Die Polizei sucht nun nach den vermutlich jugendlichen Tätern. Sie sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und waren dunkel gekleidet. Laut Angaben des Opfers sprachen sie akzentfreies Hochdeutsch.

Die Polizei hofft wegen der sehr ungenauen Täterbeschreibung auf Hinweise insbesondere von anderen Fahrgästen der Stadtbahn. Daher veröffentlicht sie auch die Beschreibung des Opfers, an den sich Zeugen möglicherweise wegen seiner auffallenden Bekleidung erinnern könnten: Der 19-Jährige war mit einer roten Winterjacke, einem roten Sweatshirt, einer grauen Cargohose und roten Sportschuhen bekleidet gewesen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum 19-Jährigen oder den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Misburg unter der Telefonnummer 0511/109 35 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt