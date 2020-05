Zwei Frauen überfallen – jetzt soll ein Phantombild helfen

Hannover

Die Polizei sucht mit Hilfe eines Phantombildes nach einem Mann, der am späten Dienstagabend, 29. April, an der Rundestraße innerhalb kurzer Zeit zwei Frauen überfallen und ausgeraubt haben soll. Die Taten hatten sich im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) und an einem nahegelegenen Supermarkt kurz vor Mitternacht zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr ereignet, so die Polizei. Sie hatte bereits kurz nach den beiden Überfällen mit einem Zeugenaufruf nach dem geflohenen Täter gesucht. Da eine der beiden ausgeraubten Frauen sich gut an das Gesicht des Räubers erinnern konnte, sucht die Polizei den Mann nun mit Hilfe eines Phantombildes.

Das Bild zeigt eine männliche Person, die nach Angaben der geschädigten Frau etwa 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß ist. Er soll eine kräftige beziehungsweise sportliche Statur sowie ein afrikanisches Aussehen haben. Sein Erscheinungsbild ist nach Schilderungen der Frau eher ungepflegt. Das Gesicht hat die Frau außerdem als eingefallen beschrieben, die Wangenknochen sollen hervorstehen, das Kinn etwas kantig sein. Die Haut des Mannes hat einen hellen Teint, sie ist aber sonnengebräunt, sein Haar schwarz, wellig mit kleinen Locken. Des Weiteren habe er braune mittelgroße runde Augen, eine kleine Nase und große auffällige Lippen, so die Polizei weiter.

GESUCHT: Ende April hatte ein 30 bis 40-Jähriger nahe des ZOB zwei Frauen ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei den Täter mit einem Phantombild Quelle: Polizei

Täter mit silberfarbenen Pullover spricht Deutsch mit Akzent

Der Täter hat außerdem Deutsch mit Akzent gesprochen, er trug eine graue Mütze, eine dunkelbraun-graue Strickjacke, darunter einen silberfarbenen Pullover sowie eine blaue Jeans. Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0511 109 2820 zu melden.

Von Andreas Voigt