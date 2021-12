Hannover

Am zweiten Adventsonnabend rechnet die Polizei in der Innenstadt von Hannover mit Beeinträchtigungen des Verkehrs. Grund sind zwei Corona-Demonstrationen am Niedersächsischen Landtag. Zwischen 11 und 16 Uhr haben die AfD und die Partei Die Linke dort Versammlungen angemeldet.

Die Linke demonstriert zwischen 11 und 16 Uhr am Platz der Göttinger Sieben unter dem Motto „Maske auf und Spritze rein. Solidarisch durch die Krise!“ Der AfD-Protest findet am Hannah-Arendt-Platz zwischen 12 und 15 Uhr. Thema: „Schluss mit dem 2G-Diktat – Freiheit und Selbstbestimmung für die Bürger in unserem Land.“ Die Anzahl der Teilnehmer liegt laut Polizei jeweils im unteren dreistelligen Bereich.

Wegen der Demonstrationen stehen weniger Parkplätze zur Verfügung. Die Polizei rechnet am Landtag, an der Leinstraße und der Karmarschstraße mit Verkehrsstörungen.

Von Britta Mahrholz