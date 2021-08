Ein Unfall in Hannover gibt der Polizei Rätsel auf: In Ricklingen wurden zwei BMW von einem Renault gerammt. Der betrunkene Halter (23), der selbst am Unfallort war, behauptet, den Wagen nicht selbst gesteuert zu haben. Die Ermittler suchen in dem Fall nun einen Zeugen, der am Ort des Geschehens war, allerdings vor Aufnahme seiner Personalien verschwand.