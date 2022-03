Hannover

Etwa ein Fünftel der Grundschulkinder hat nicht die nötige Lesekompetenz, um in der Schule gut bestehen zu können. Die Malteser in Hannover wollen nun gegensteuern – mit einem Projekt, bei dem alle Beteiligten gewissermaßen Hand in Pfote arbeiten. Sie starten die Initiative „Lesen mit Hund“. Dabei lesen Kinder Hunden etwas vor, damit sie Lesen lernen (die Kinder, nicht die Hunde).

Hunde brauchen Auswahltest

„Hunde sind geduldig, korrigieren und kritisieren die Kinder nicht, und sind daher ideale Lesepartner“, sagt Malteser-Sprecher Michael Lukas. Es sei wichtig, Kinder früh ans Lesen heranzuführen, um ihnen schlechte Schulabschlüsse und Nachteile im Beruf zu ersparen. Doch nicht jede Hündin und jeder Hund ist dafür auch geeignet: Vor den Einsatz als Lesehund haben die Malteser daher einen Auswahltest und eine spezielle Ausbildung gesetzt. Vierbeiner müssen also erst selbst zur Schule gehen, ehe sie ihre passive Lehrtätigkeit aufnehmen können.

Für den Einsatz in Grundschulen suchen die Malteser nun Teams aus Mensch und Hund. Dazu gibt es drei Informationsveranstaltungen: Diese gehen am 30. März sowie am 25. April im Kirchenladen ka:punkt in der Grupenstraße sowie am 20. April digital auf Zoom über die Bühne. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Informationen gibt es unter (01 70) 955 00 44.