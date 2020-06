Wie geht es mit dem Historischen Museum in der Altstadt weiter? Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf kündigte am Freitag im Kulturausschuss ein Krisengespräch im Rathaus in der kommenden Woche an. Die begonnene Sanierung wird viel umfänglicher und damit auch teurer. Die Freunde des Historischen Museums haben Sorge, dass „dieses Schmuckkästchen“ ganz verschwindet.