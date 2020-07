Steinhude

Am Mittag sah die Lage noch einigermaßen entspannt aus, trotzt starken Besucherandrangs insbesondere auf den Parkplätzen im Kernbereich. Doch seit etwa 15 Uhr ist Steinhude wieder dicht.

Da wegen der Besuchermassen am Steinhuder Meer Abstandsregeln nicht mehr einzuhalten sind, hat die Polizei die Zufahrten zu der Stadt an den Kontrollstellen „Am Sandbrink“ und „Dorfstraße“ gesperrt. Ab etwa 13.40 Uhr waren die Parkplätze laut Polizei zu „110 Prozent“ belegt. Per Lautsprecherdurchsage wurden die Besucher erneut darauf aufmerksam gemacht, ihren Aufenthalt möglichst zu verkürzen.

Von kra