Barsinghausen

Während der Corona-Pandemie haben viele – auch mangels Alternativen – die Natur für sich entdeckt. Das macht sich auch auf den Mountainbike-Strecken im Deister bemerkbar. Der Outdoor-Sport war ohnehin im Trend. Während der Pandemie hat er einen weiteren Schub bekommen. Hinzu kommt der Boom bei den E-Bikes. „Es sind deutlich mehr Mountainbiker im Wald unterwegs. Und die Strecken werden auch häufiger gefahren“, berichtet Rüdiger Dinse, stellvertretender Vorsitzender der Deisterfreunde.

Der Verein kümmert sich um die drei offiziell von der Region Hannover genehmigten Strecken, darunter zwei Downhill-Routen und ein BMX-Parcours. „Der Nutzungsdruck ist extrem gestiegen“, sagt Dinse. Er schätzt, dass vor rund zehn Jahren pro Wochenende rund 1000 Mountainbiker im Deister unterwegs gewesen seien. Mittlerweile seien es eher 2500, schätzt er.

Anzeige

„Der Wald ist so voll wie in den letzten 30 Jahren nicht“

Dass es auf den drei legalen Strecken immer voller werde, liege aber auch an der mittlerweile starken Verbreitung der E-Bikes auch im Mountainbike-Bereich. Zum einen könnten dadurch auch Personen die Auffahrt zu den in Kamm-Nähe gelegenen Startpunkten der Downhill-Trails bewältigen, die dazu eigentlich nicht fit genug sind. Außerdem seien sie durch die elektrische Unterstützung in der Lage, den Anstieg öfter wieder herauf zu fahren. „Wer früher in drei Stunden vielleicht 1000 Höhenmeter pro Stunde geschafft hat, schafft jetzt mit einem E-Bike rund 2000 Höhenmeter“, sagt Dinse. Das bedeute dann auch doppelt so viele Abfahrten auf den Strecken.

„Der Wald ist so voll wie in den letzten 30 Jahren nicht“, bestätigt auch Frank Nüsser, der im Auftrag der Niedersächsischen Landesforsten für die Revierförsterei Georgplatz zuständig ist, auf deren Areal sich die offiziellen Strecken der Deisterfreunde befinden. Auch er hat beobachtet, dass die Mountainbike-Trails „verstärkt angenommen werden“. Natürlich auch mit E-Mountainbikes, „die ich selbst nicht selten an mir vorbei zischen sehe“, berichtet der Förster.

Verein will Probleme mit mehr legalen Strecken entschärfen

Dass der Sport für so viel Begeisterung sorge, sei „eigentlich total schön“, sagt Dinse. Die Deisterfreunde hätten mittlerweile rund 650 Mitglieder. Allerdings sei es auch deutlich enger geworden. „Wir müssen dringend reden und versuchen, mehr Strecken zu legalisieren. Das würde die Situation entzerren“.

Der Appell des Vize-Vorsitzenden der Deisterfreunde richtet sich vor allem an die Region Hannover. Weil die Konflikte im Wald zwischen Mountainbikern und Waldeigentümern zugenommen hatten, hatte diese im Februar 2020 zu einem runden Tisch ins Jagdschloss Springe eingeladen. Die Waldeigentümer hatten sich beschwert, dass immer mehr illegal abseits der größeren Waldwege gefahren werde.

Beim Runden Tisch wurde das Engagement der Deisterfreunde zwar gelobt. Sie halten die Strecken in stand und haben dafür per Vertrag auch die Haftung übernommen. „Seitdem ist aber leider nichts passiert“, sagt Dinse. Dabei funktioniere die Zusammenarbeit mit der Revierförsterei Georgplatz sehr gut. Der Verein würde deshalb „gerne die Verantwortung für weitere legale Strecken übernehmen“, so der Vize-Vorsitzende.

Neue MTB-Trails? Region zeigt aktuell kein Entgegenkommen

Revierförster Nüsser ist froh, die Deisterfreunde „als unseren Partner zu haben, um die Nutzung illegaler Mountainbike Trails zu vermeiden“ und diese im Idealfall sogar wieder zurückzubauen. Zurzeit seien allerdings „keine weiteren Trails in Planung“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offen dafür hatten sich bisher ohnehin nur die Landesforsten gezeigt. Vor allem bei den privaten Waldbesitzern im Deister stoßen die Mountainbiker auf wenig Gegenliebe. Auch die Region Hannover zeigt aktuell kein Entgegenkommen. Sie forderte zuletzt, dass zunächst die Mountainbiker ihr Verhalten im Wald verbessern müssten, ehe wieder über weitere legale Strecken geredet werden könne. „Neue Strecken wird es weiterhin nicht geben“, stellt Regionssprecher Klaus Abelmann klar.

Wegen der Corona-Krise hätten die Gespräche nicht fortgesetzt werden können. Die Region wolle sich allerdings 2021 „wieder mit dem Thema befassen“. Allerdings drohen den Mountainbikern dann eher restriktive Maßnahmen. Die Region hat bereits angekündigt, dass sie Ranger einsetzen wolle, um gegen das Fahren abseits der legalen Bereiche vorzugehen und Aufklärungsarbeit zu leisten.

Von Christian Bohnenkamp