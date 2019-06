Hannover

Dass ein Zoo ohne öffentliche Zuschüsse nicht auskommt, hat sich mittlerweile auch in der Politik herumgesprochen. Ohne das ehrenamtliche Engagement der Zoofreunde Hannover aber wären manche Projekte auch kaum möglich. Erst 2017 hat der Förderverein rund 150 000 Euro für den Bau der neuen Schneeeulen-Voliere locker gemacht.

„Das war im Rahmen unseres 50-jährigen Jubiläums“, so der Vereinsvorsitzende Christian Wagner. „Wir hatten einige Jahre zuvor ein Haus geerbt und dann verkauft.“ Derartige Summen sind natürlich nicht der Alltag. Aber auch Kleinvieh macht bekanntlich Mist, und in diesem Fall sind auch die kleineren Beiträge wertvoller Dünger für die Tierhaltung im Zoo, aber auch für Artenschutzprojekte wie etwa „Rettet den Drill“, die der Verein in Kooperation mit starken Partnern unterstützt.

Für 700 Mitglieder ist der Zoo Ehrensache

Pfingstmontag präsentierten sich die Zoofreunde Hannover anlässlich des zweiten Internationalen Zooförderer-Tages den Zoobesuchern – um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und vielleicht auch ein paar neue Mitglieder zu werben. Mehr als 700 sind es derzeit, die als Einzelmitglieder 55 Euro, als Familie 95 Euro im Jahr als Beitrag zahlen. Dafür erhalten sie aber auch einen kräftigen Rabatt auf die Zoo-Jahreskarte.

Der Zooförderer-Tag ist eine Idee der Gemeinschaft der Zooförderer e.V. (GDZ), des Dachverbands der rund 60 deutschen Fördervereine mit insgesamt mehr als 100 000 Mitgliedern. Zusammen investieren sie jährlich rund 15 Millionen Euro. In Hannover arbeiten etwa 20 Mitglieder aktiv ehrenamtlich mit, darunter Elke Marquardt, eine von fünf Vorstandsmitgliedern. „Ich liebe den Zoo“, sagt sie. „Seit ich in Rente bin, bin ich mindestens einmal die Woche hier. Durch den Verein habe ich eine Aufgabe.“

Spezielle Führungen für Kinder und Jugendliche

Nur zum Vergnügen kommt Christian Wagner leider kaum noch in den Zoo, dafür ist der Versicherungskaufmann mit Planen und Organisieren viel zu beschäftigt. In den Förderverein eingetreten ist er vor 30 Jahren. „Damals war ich 13. Eine Freundin meiner Mutter erzählte von dem Jugendklub im Zoo, dass das was für mich wäre.“ Da hatte sie recht gehabt. Der Jugendklub ist allerdings über die Jahre eingeschlafen. Wagner hofft jedoch, ihn mit speziellen Führungen für Kinder und Jugendliche ab September wieder ein wenig reaktivieren zu können.

Für seine Mitglieder hat der Verein einiges zu bieten. Regelmäßige Zooführungen mit Blicken hinter die Kulissen gehören genau so dazu wie spannende Fachvorträge einmal im Monat. Und mehrmals im Jahr bieten die Zoofreunde auch Reisen an, vom Tagesausflug bis zur Fernreise. So waren kleinere Gruppen etwa in Indien, Botswana und sogar auf den Galapagos Inseln – Zoobesuche inklusive versteht sich.

Von Andreas Krasselt