Hannover

Meyers Hof ist Geschichte. Das traditionelle Zoogasthaus hat am Wochenende seine letzte Portion serviert. Am Montag hat der Umbau begonnen. Die Zoogastronomie plant nicht nur ein Facelifting, sondern eine umfassende Modernisierung. Bereits am 3. September soll das neue Restaurant „ Hoflokal“ eröffnen.

„Das ist ein sportliches Umbauziel“, so Zoosprecherin Tanja Larsson, „aber wir haben alle Arbeiten extrem gut getaktet, die Gewerke durchgeplant. Wenn die Herbstferien beginnen, muss das Lokal offen sein.“

Mit dem „ Hoflokal“ will der Zoo neue Wege gehen. War „Meyers Hof“ mit seiner gut bürgerlichen Küche eher etwas altmodisch angehaucht, soll die neue Gastronomie dem aktuellen Zeitgeist folgen: „Sehr modern, sehr saisonal, sehr regional“, betont Larsson. „Für Gewürze haben wir sogar schon eine eigene Kräuterspirale angelegt.“

Zur Galerie Helle Holzmöbel und viel Licht sollen den modernen Charakter der neuen Zoogastronomie verstärken. Sehen Sie hier die ersten Visualisierungen der Inneneinrichtung.

Ganz umweltbewusst solle bei den Produkten auf kurze Transportwege geachtet werden, weshalb mit vielen lokalen Partnern wie etwa der Hannoverschen Kaffeemanufaktur zusammengearbeitet werde. Umweltbewusstsein zeigt sich auch beim Geschirr. „Das ist aus recyceltem Kaffeesatz hergestellt“, sagt die Sprecherin.

Mit leckeren Hofschüsseln sollen alle Bowl-Fans auf ihre Kosten kommen. Quelle: Zoo Hannover

Bei den Gerichten wird noch ausprobiert. „Die Küche ist gerade noch mit Hochdruck beim Kreieren.“ Klar ist, dass neben den bewährten Burgern auch ausreichend vegetarisches auf der Karte zu finden sein wird. Und ganz zeitgeistig: „Wir werden auch Bowls anbieten“, so Larsson, „die heißen dann aber Hofschüsseln.“

Von Andreas Krasselt