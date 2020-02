Zoo rechnet mit 1,1 Millionen Besuchern in diesem Jahr

HANNOVER

Es ist ein Eisbären-Mädchen – diese Nachricht überbrachte Erlebnis Zoo-Chef Andreas Casdorff am Donnerstag den Mitgliedern des Regionsausschusses für Naherholung gleich mit, obwohl er eigentlich ins Regionshaus geeilt war, um den Wirtschaftsplan für dieses Jahr vorzustellen. Erlebt Hannover also alsbald einen ähnlichen Besucheransturm wie vor Jahren der Berliner Zoo bei Knut, wenn das hannoversche Eisbärenbaby in ein paar Wochen ins Freigehege kommt? Wohl eher nicht, meinte zumindest Zoochef Casdorff: „Wir rechnen dieses Jahr mit wenig Wachstum. Auch, weil ich keinen Eisbäreneffekt erwarte.“

Heißt konkret: Der Zoo Hannover geht von etwa 1,1 Millionen Besuchern (ohne Winterzoo) aus, was eine geringfügige Steigerung zu 2019 bedeuten würde. Erfreulich aus Sicht der Besucher: Die Preise erhöht der Zoo in diesem und auch nächstem Jahr nicht. Die Karte für Erwachsene bleibt konstant bei 25 Euro (Online) und 26,50 Euro an der Tageskasse – seit 2013 halte der Zoo die Online-Preise stabil, betonte Casdorff. Mit 23 Millionen Euro wachse auch der Umsatz 2020 nur schwach. Die Region Hannover als Trägerin bezuschusst die Einrichtung in diesem Jahr zudem mit vier Millionen Euro, da einige kostenintensive Abriss- und Erdarbeiten anstehen. In den nächsten fünf Jahren reduziert sich der Zuschuss dann aber auf 2,8 Millionen Euro.

Investitionen in Höhe von 6,7 Millionen Euro

Der Kostendeckungsgrad des Zoos beläuft sich 2020 auf gut 83 Prozent, womit der Zoo Hannover im Vergleich im Branchenvergleich spitze sei, so der Zoochef. Perspektivisch wolle man einen Kostendeckungsgrad von 90 Prozent oder knapp darunter erreichen. Und: Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des Zoos soll auch der Vergangenheit angehören. Der Zoo „ist an manchen Stellen ist schon wieder alt“, sagte Casdorff, daher plane man 2020 Investitionen in Höhe von 6,7 Millionen Euro, Der Rodelberg sei Ende März fertig, die Elefanten-Kuhanlage werde im Frühjahr erweitert und modernisiert, in die Blockhütte an der Yukon Bay ziehen Rothörnchen und Skunks, Fertigstellung ist hier im April.

Weitere Maßnahme an der Yukon Bay: der Spielplatz mit dem Trampolin wird umgebaut, Platz geschaffen für Schneehasen und Baumstachler, ein Nagetier, das optisch dem Stachelschwein ähnelt. Dann nimmt der Zoo in diesem Jahr noch die Planungen für die Ereiterungen des Sambesi auf. „Gebaut wird aber erst 2021“, so Casdorff.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt