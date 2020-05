Hannover: Zoo komplett ausgebucht

Hannover/Springe

Damit der Andrang auf Abstand nicht zu groß wurde, halfen Ehrenamtliche des Fördervereins. Am Eingang winkten sie Jahreskartenbesitzer durch, erklärten, achteten streng auf Einhaltung der neuen Regeln. Fast 2000 Tierfreunde kamen am Sonnabend in das Wisentgehege nach Springe, Direktor Thomas Hennig sprach von einem „fantastischen Tag. An guten Sonnabenden kommen eigentlich um die 1000 Leute, jetzt waren es 1900. Und unsere Besucher waren sehr vernünftig und umsichtig, es hat alles gut funktioniert.“

Ein Blick auf die Wölfe war begehrt, die großen Stars allerdings waren klein, schmutzig und wühlten munter in der Erde. Die 15 Frischlinge im Gehege der Wildscheine „hatten es besonders den Kindern angetan“, wusste Hennig, „wir haben sehr darauf geachtet, dass auch an dieser Anlage der Abstand nie zu gering wurde.“

Bekamen auch viel Besuch: Die Elefanten haben ebenfalls viele kleine und große Fans. Quelle: Ilona Hottmann

Anders als im Wisentgehege kann man sich beim Erlebniszoo Hannover nicht mehr einfach an der Kasse anstellen. Tickets gibt’s nur noch online, auch wer schon eine Jahreskarte hat, muss sich dazu im Internet ein Zeitfenster reservieren. Lediglich 375 Besucher dürfen pro Stunde in den Zoo, damit es im Eingangsbereich keine lange Schlangen gibt. Ein Zeitfenster kurzfristig zu buchen, war am Wochenende allerdings nicht möglich, der Zoo war komplett ausverkauft. „An Spitzentagen hatten wir in der Vergangenheit schon mal 14 000 Besucher im Zoo“, erinnerte sich Direktor Andreas M. Casdorff, nun hieß es bei weniger als 4000 Besuchern: nichts geht mehr. „Das ist ja auch so gewollt, damit alle auf Abstand bleiben können und trotzdem genug sehen.“

Auch die Brodelburg hat wieder geöffnet

Mit der Brodelburg war am Wochenende erstmals wieder ein großer Spielplatz geöffnet, an der Yukon Bay gab es wieder das beliebte selbstgemachte Eis, und Casdorff war Sonnabend selbst aufgefallen: „Die Besucher sprechen sich gegenseitig an, wenn einer einen Fehler macht und beispielsweise die neue Einbahnstraßenregelung nicht beachtet.“ 40 Scouts zusätzlich sorgten für reibungslosen Ablauf, besonders bei den Eisbären mit dem noch „Weißes Wunder“ genannten Baby gab’s Betreuungsbedarf. „Da haben wir den einen oder anderen, der sehr lange einen Platz in der ersten Reihe beanspruchte, höflich angesprochen, dass andere mit ihren Kindern auch mal nach vorne wollen“, erzählte Casdorff: „Dafür hatten alle Verständnis.“ Der Chef freute sich, dass „sich viele Besucher bei mir bedankt haben, dass wir wieder aufhaben und alles so reibungslos abläuft“.

Im Wisentgehege genoss Direktor Hennig, „dass du jedem Besucher die Freude darüber ansiehst, dass wir wieder offen haben“. Der Andrang wird abebben, glaubte der Forstmeister: „Wenn die Freibäder und Freizeitparks auf sind, wird sich das verteilen.“ Noch allerdings sind Zoo und Wisentgehege beim Freizeitangebot in der Region klar die Nummer eins.

