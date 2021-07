Hannover: Zoo-Chef Casdorff plant ohne Minifanten

Hannover

Künftig keine Minifanten mehr? Zoo-Chef Andreas Casdorff will raus aus der Elefantenzüchtung. Das machte er unmissverständlich im Ausschuss für Regionalplanung am Donnerstag deutlich. In der Dickhäuter-Haltung sei ein „Strategiewechsel nötig“, erklärte er den Kommunalpolitikern. Aufgrund des vielen Nachwuchses müssten die Zoos nun die Züchtung einschränken.

Das Problem aus seiner zoologischen Sicht: Züchtet man weiter wie bisher, gibt es auch viel Bullennachwuchs. Doch die jungen männlichen Tiere verlassen in freier Wildbahn die Familie. Für eine artgerechte Haltung im Zoo müsse man große Menge an Platz vorhalten. „Entweder halten wir enorm große Gehege vor oder wir züchten deutlich weniger.“ Aus diesem Grund dürfe nach den Regularien des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) künftig jede Kuh nur noch alle sieben Jahre trächtig werden. Das gebärfähige Alter sei auf acht bis 25 Jahren beschränkt.

Tierrechtsorganisation Peta unterstützt die Pläne des Zoo-Chefs

Um den Bestand an Elefanten im Zoo zu erhalten, will Casdorff eine „Bachelor-Gruppe“ mit etwa fünf Tieren und einem älteren Leitelefanten etablieren. „Das sind sehr attraktive und hoch spannende Tiere für unsere Besucher“, so der Zoo-Chef. Die meisten Politiker waren angetan von dem eloquenten Vortrag Casdorffs. Zur Gleichung Minifanten bedeuten mehr Besucher, meint er: „Der Baby-Effekt war immer nur kurzfristig.“

Die Tierrechtsorganisation Peta unterstützt Casdorffs Pläne. „Es wird Zeit, dass der Zoo Hannover die Elefantenzucht endlich beendet. Dies wäre ein Schritt in Richtung Ausstieg aus der Elefantenhaltung. Die Tiere leiden enorm unter den unnatürlichen Bedingungen in Gefangenschaft. Auch das vorgeschobene Argument des Artenschutzes ist Augenwischerei – die Tiere werden niemals ausgewildert“, so Biologin Yvonne Würz von Peta. 2017 hatte die Organisation den Einsatz von Elefantenhaken bei der Tierdressur im Zoo Hannover kritisiert. Der Zoo erlitt einen heftigen Imageschaden. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen verliefen im Sande.

Ausbau der Elefantenanlage

Einstimmig hat der Ausschuss den Ausbau der Elefantenanlage beschlossen. Weitere fast 17 Millionen Euro fließen somit in den Zoo. Aber Casdorff hat ein Problem mit den politischen Dickhäutern. Er wurde vom stellvertretenden Zoo-Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Loskant (CDU) ausgebremst. „Auch im Namen des Aufsichtsratsvorsitzenden Hauke Jagau darf ich sagen, es gibt keinen Beschluss für eine Bullenherde. Insofern fand ich Ihren Auftritt hier verwegen“, kritisierte er den Zoo-Chef.

Die Politik habe sich bewusst für eine Elefantenzüchtung entschlossen. „Sie müssen sich mit der Politik abstimmen“, schrieb Loskant dem Zoo-Chef ins Stammbuch. Nach wie vor stehe im Masterplan 2025, dass die Anlage für die Züchtung erneuert werde. Wer etwas Anderes möchte, müsse einen neuen Beschluss fassen.

Von Thomas Nagel