Die Corona-Krise und der Lockdown im Frühjahr haben auch die Flüchtlingsströme ausgebremst. Das Land Niedersachsen registrierte zwischen April und Juni 2020 lediglich zwischen 2700 und 4600 Neuankömmlinge. Nicht einmal halb so viel wie vor dem massiven Ausbruch der Pandemie in Deutschland. Mittlerweile haben die Zahlen jedoch fast wieder das Niveau von vor der Krise erreicht – und auch für Obdachlose wird mehr Platz benötigt. Die Stadt Hannover will offenbar vorbereitet sein. Sie plant eine neue Notunterkunft mit bis zu 250 Plätzen in den ehemaligen Räumen der Firma AS Solar an der Nenndorfer Chaussee in Bornum.

Im Bezirksrat Ricklingen gab es bereits viel Kritik an dem Vorhaben. Und auch im Bauausschuss des Rates formierte sich Widerstand. „Wir halten dieses Konzept hinsichtlich der Größe und der Lage nicht für zielführend“, kritisierte CDU-Bauexperte Felix Semper. Ihn störte zum Beispiel die Nähe zum Brennpunkt Canarisweg am Mühlenberg, der nur knapp einen Kilometer von dem geplanten Standort für die Unterkunft entfernt ist. Für Obdachlose sie diese außerdem „zu dezentral“ gelegen. „Es ist das falsche Konzept am falschen Ort“, sagte Semper.

Linke wollen Obdachlose lieber im Karstadt-Haus unterbringen

AfD-Vertreter Reinhard Hirche forderte, solche Unterkünfte „auch mal in besseren Vierteln“ einzurichten, etwa in Linden oder dem Zooviertel. Dirk Machentanz würde die Obdachlosen „lieber im Karstadt-Haus“ in der Georgstraße unterbringen. Durch die Unterbringung in einer am Stadtrand gelegenen Unterkunft würden diese „zum Schwarzfahren animiert“, fürchtet er. Ohnehin wäre es aus seiner Sicht besser, „endlich genügend Wohnungen“ zu bauen, damit es erst gar nicht zu Obdachlosigkeit kommt.

Sogar die Grünen schienen Bauchschmerzen bei der Sache zu haben. Sie stimmten zwar zusammen mit SPD und FDP für das Vorhaben. Elisabeth Clausen-Muradian, die baupolitische Sprecherin der Grünen, forderte jedoch, dass jedem Obdachlosen mindestens sechs Quadratmeter Fläche sowie ein abschließbarer Schrank zur Verfügung stehen müssten. Der Bezirksrat Ricklingen hatte die Pläne einstimmig abgelehnt.

„Massenquartier ohne ausreichende Hygiene“

Zu Beginn der Sitzung des Bauausschusses hatten bereits Vertreter der Obdachlosenhilfe ihre Bedenken vorgetragen. Reinhold Fahlbusch vom Verein „Die Stimme der Ungehörten“ forderte, dass Obdachlose „nicht nur ein Dach“ benötigten, sondern „würdevoll“ untergebracht werden müssten. Er fürchtet, dass in den früheren Räumen von AS Solar „ein Massenquartier ohne ausreichende Hygiene“ entstehen soll.

Laut Stadt sollen Obdachlose nur in Teilen des Gebäudes untergebracht werden. Gekauft hat sie dieses 2019 auch als Reservestandort für Flüchtlinge. Dafür solle dieses „hergerichtet aber erst einmal nicht belegt werden“, teilte die Verwaltung im Bauausschuss mit. Weil Obdachlose die Unterkunft jeweils am Morgen verlassen müssen, sollen diesen Bus- und Bahntickets zur Verfügung gestellt oder ein Shuttlebus organisiert werden.

Von Christian Bohnenkamp