Hannover

Die hannoversche Ratspolitik befasst sich in dieser Woche mit einer erneuten Verlängerung der Corona-Hilfen für die Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungswirtschaft, diesmal bis Ende Mai des Jahres. Der sogenannte Corona-Stabilitätspakt 2.0. sieht unter anderem den weiteren Verzicht von Gebühren für das Aufstellen von Tischen und Stühlen im Freien vor der Lokalität vor. Auch Zelte und Pavillons zur Außenbewirtschaftung dürfen weiter ohne Gebühr aufgestellt werden. Damit verzichtet die Stadt Hannover auf etwa 290.000 Euro Einnahmen.

Weitere Fördermaßnahmen aus diesem Stabilitätspark wie der Verzicht von Nutzungsgebühren von Sporthallen sowie eine gezielte Projekt- und Konzeptförderung für Kulturschaffende werden nach dem jetzt vorliegenden Entwurf der Stadtverwaltung hingegen eingestellt. Begründung: Viele Sportvereine hätten nach der Einführung der Corona-Regeln 3G, 2G und 2G plus den Hallenbetrieb bis Weihnachten aus organisatorischen Gründen eingestellt. Inzwischen aber hätten die Vereine die Kontrollen so gut im Griff, dass ein regulärer Hallenbetrieb wieder möglich sei.

Kultureinrichtungen bekommen Hilfen von anderer Stelle

Und im Bereich der Kultur habe die Zahl der kurzfristig umsetzbaren Projekte durch die lang anhaltende Pandemie stark abgenommen, weswegen auch die Anzahl der Anfragen auf kurzfristige Fördermöglichkeiten zurückgegangen sei, so die Stadt. Etablierte und institutionell geförderte Kultureinrichtungen bekämen zumindest für 2022 Hilfen von anderer Stelle als Ausgleich für ein reduziertes Veranstaltungs-Programm.

Das Aussetzen der Corona-Hilfen für Sportvereine und Kulturschaffende hat nun die CDU im Rat auf den Plan gerufen, die am Montag eine Fortführung der Hilfen forderte. „Die Fortsetzung der Corona-Hilfen für die hannoversche Gastronomie ist absolut richtig. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen, warum Kulturschaffende und Sportvereine durch die verschärften Corona-Regelungen weniger betroffen sein sollen“, so Jens Enders, der kulturpolitische Sprecher.

CDU fordert: Stadt soll Entwurf noch mal überdenken.

Kernproblem aller Akteure sei doch, dass Menschen sich aufgrund der 2G-plus-Regelungen oder einer grundsätzlichen Verunsicherung einen Besuch im Restaurant, im Sportverein oder in einer Kulturveranstaltung im Zweifel eher verkneifen würden. „Das ist nachvollziehbar, trifft aber die jeweiligen Anbieter mit gleicher Wucht“. Fast zynisch wirke die Begründung der Stadt, Kulturschaffende hielten sich mit Projekten und Darbietungen ohnehin zurück. „Dies tun sie sicher nicht freiwillig und an kreativen Ideen und Motivation mangelt es sicher ebenfalls nicht“, äußerte Enders.

Und weiter: „Sportvereinen brechen die Mitglieder weg, Kultureinrichtungen und Restaurants die Gäste.“ Man dürfe Branchen mit fadenscheinigen Argumenten nicht gegeneinander ausspielen, sondern müsse sie gleichermaßen unterstützen. „Jedenfalls dann, wenn die Rede von der Wichtigkeit des Sports und der Kultur als sozialer Kitt und Fundament unserer Demokratie für uns als Stadtgesellschaft mehr sein soll als ein Lippenbekenntnis in Sonntagsreden.“ Auch die vielen Kulturschaffenden, die noch keinerlei städtische Förderung erhielten und einmal mehr durch jedes Raster fielen, dürfe die Stadt nicht vergessen. „Wir erwarten von der Stadtverwaltung, ihre Einschätzung zügig noch einmal zu überdenken.“

Auch vom sportpolitischen Sprecher der SPD, Andreas Pieper, kommt Kritik an dem Entwurf. „Ich persönlich bin nicht glücklich damit. Ich bin dafür, dass die Corona-Hilfen so weiterlaufen wie bisher.“ Eine abschließende Fraktionsmeinung der SPD dazu gebe es aber noch nicht. Das gilt auch für die Grünen im Rat, die sich wegen der Weihnachtsferien bislang noch nicht getroffen haben. Am Mittwoch befasst sich zunächst der Finanz-, am Freitag dann der Wirtschaftsausschuss mit den lokalen Corona-Hilfen.

Von Andreas Voigt