HANNOVER

Erst die Beleuchtung? Dann die Gipskartonwände? Und ganz weit hinten die Sanierung der behindertengerechten WC-Anlagen? Über die Prioritätenliste, auf die sich Stadt Hannover und das Land Niedersachsen als Träger des Sprengel Museums bei der Ausbesserung verständigt haben, kommt aus der Kommunalpolitik Widerstand. Für sie sei es klar, dass die Sanierung der Toiletten in einer inklusiven Stadt wie Hannover wichtiger einzustufen sei als die Erneuerung von Lampen zur Beleuchtung von Gegenständen, hieß es fraktionsübergreifend m Wirtschaftsausschuss. Dieser Punkt war so eklatant, dass die SPD-Fraktion die Vorlagen zur Sprengel-Sanierung von der Tagesordnung nahm. Diskutiert hat die Politik über die Prioritätenliste aber trotzdem – und erfuhr, dass die Liste durchaus Sinn macht.

Budget für die Sanierung auf acht Millionen Euro reduziert

Die beiden Museumsbetreiber hatten das Budget für die Sanierungsmaßnahmen im 40 Jahre alten Sprengel Museum eingekürzt, von bisher rund 11,6 Millionen Euro auf aktuell gut 8 Millionen Euro. Verteilt werden sollen die Arbeiten über zehn Jahre, Stadt und Land teilen sich die Kosten je zur Hälfte und haben sich darauf geeinigt, was in welcher Reihenfolge ausgebessert werden soll. Ganz oben steht etwa ein neues Beleuchtungskonzept, das gut zwei Millionen Euro verschlingt. Die bisherigen Lampen seien nicht mehr oder nur eingeschränkt nutzbar, heißt es. Die Toilettensanierung und der Bau eines Behinderten-WC haben Stadt und Land mit 400.000 Euro veranschlagt – und mit einer geringeren Wichtigkeit eingestuft.

MÜSSEN AUSGEBESSERT WERDEN: Die mobilen Gipskartonwände im Haus stammen aus dem Eröffnungsjahr 1979. Sie sind inzwischen derart durchlöchert, dass es inzwischen schwer fällt, Bilder versicherungsgerecht zu befestigen. Quelle: Franson

Jörg Gronemann vom städtischen Gebäudemanagement und die Vertreter von Land und Museum erläuterten, dass diese Liste nach Sicherheitsaspekten und Sinnhaftigkeit zusammengestellt worden sei. Da zurzeit auch am Brandschutz im Museum gearbeitet werde, sei es ratsam, in einem Abschnitt gleich die Technik mit auszubessern, statt einen Bereich zwei Mal aufzureißen. „Wir wollen das Haus nicht über Gebühr strapazieren und die Arbeiten dort sinnvoll zusammenführen“, so Caroline Arndt vom Land. Bei der Auswechslung der Beleuchtung etwa geht es nach Ausführungen Gronemanns auch um Sicherheitsaspekte. „Manche Leitungen schmoren. Wir sollten jetzt tätig werden, bevor es zur Gefahr wird.“ Außerdem gebe es für viele Lampen keinen Ersatz mehr – weil sie schlicht zu alt seien.

Leitungen schmoren und Gipskartonwände sind durchlöchert

Und bei den mobilen Gipskartonwänden sei es so, dass sie so durchlöchert seien, dass man kaum mehr ein Bild aufhängen könne, sagte Simon Grabow vom Sprengel Museum. „Wir schlagen nicht nur Nägel in die Wand, sondern sichern die Kunstgegenstände im Rahmen der Versicherungspflicht umfänglich ab.“ Und da die Gipskartonwände noch aus dem Eröffnungsjahr 1979 stammen würden, seien sie dementsprechend durchlöchert. Grundsätzlich sei es so, führten die Experten von Stadt, Land und Museum aus, dass die Prioritätenliste stets geändert werden könne – sollte etwas zum Problem werden, werde es zeitlich nach vorne gezogen. Für die Behinderten-WCs gilt das aber nicht. Sie befinden sich nach Angaben des Museums noch im guten Zustand, hieß es. Der Blitzschutz des Haues ist dagegen defekt und muss ausgetauscht werden. Gut möglich, dass der in der Liste nun nach oben rutscht – die CDU zeigte sich am Freitag jedenfalls verwundert, dass die Anlage nicht funktioniert.

Von Andreas Voigt