Hannover

Der Verband der Lehrer an den Wirtschaftsschulen des Landes und die Wirtschaftslobby Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) befürchten, dass die Landesdatenschutzbeauftragte durch ein Verbot des Einsatzes des cloudbasierten Computer-Programms Microsoft 365 ihnen unnötige Belastungen und Risiken auferlegt und „die berufliche Bildung“ gefährdet sei.

Das Programmpaket sei quasi Standard in der Wirtschaft, das müssten die jungen Leute kennen und können. Kleine und mittlere Unternehmen hätten das Nachsehen, könnten sich nicht die teurere, datenschutzkonformere Variante leisten, müssten auf andere Produkte ausweichen, sich dann selber um die Sicherheit kümmern, was wiederum Risiken berge.

Durchsetzungsproblem

Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) in Niedersachsen, hat allerdings überhaupt nicht die Möglichkeit, den Einsatz von Software wie Microsoft 365 an den Schulen zu unterbinden. Behördensprecher Johannes Pepping bestätigte der NP, dass die LfD zwar anordnen könne, nicht datenschutzkonforme Programme nicht einzusetzen – doch habe sie keine Möglichkeit, dies durchzusetzen. Das könne nur das Kultusministerium per Erlass. Vom Kultusministerium sei die LfD um eine Einschätzung des Einsatzes an berufsbildenden Schulen gebeten worden – diese würde gerade für verschiedene Nutzungsszenarien erstellt.

Sanktionen im Einzelfall

Anders bei Unternehmen: Hier kann die Datenschutzbehörde ein generelles Verbot des Einsatzes und der Datenverarbeitung aussprechen und durchsetzen und entsprechende Sanktionen verhängen. Allerdings nur in jedem Einzelfall, von dem die Behörde Kenntnis erlangt. Das geschieht laut Pepping entweder im Verlauf einer Beratung durch die LfD, durch Meldung oder Beschwerde, dass eine solche Software eingesetzt werde – oder auch, wenn die Behörde eine „anlasslose Kontrolle“ mache.

Begrenzte Duldung

Das Datenschutzproblem der Nutzung von Microsoft 365 (möglicherweise gelangen personenbezogene Daten auf Computer außerhalb der EU) ist allerdings lange bekannt. Die Behörde erklärt, sie habe während der Pandemie „zeitlich begrenzt geduldet, dass öffentliche Stellen digitale Kommunikationsmittel einsetzen, die nicht im vollen Umfang sämtliche datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllten“.

Zeit nicht genutzt

Das sei im Herbst 2020 widerrufen worden, „da die LfD davon ausgehen musste, dass die Verantwortlichen die Zwischenzeit dafür genutzt hatten, um für den fortdauernden Einsatz digitaler Kommunikationsmittel datenschutzkonforme Produkte auszuwählen und einzurichten“. Dies sei „auch anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie noch immer nicht geschehen“, sagt Thiel und fordert, dass „sämtliche Verantwortliche (...) „sofern dies noch nicht erfolgt ist, datenschutzkonforme digitale Kommunikationsstrukturen etablieren“.

Microsoft „muss sich bewegen“

Insgesamt, sagt Thiel, könne sie „von einem Einsatz von Office 365 nach wie vor aus datenschutzrechtlicher Sicht nur dringend abraten“. In ihrem Hause hofft man darauf, das der US-Softwarekonzern Microsoft („Windows“) die Kritikpunkte anerkennt und sein Produkt ändert. Pepping: „Da muss sich Microsoft noch etwas mehr bewegen.“

Immerhin hat der Konzern für sein Produkt „Azure“ angekündigt, dass es eine Version geben soll, die sich auf die EU beschränkt – ob das so kommt und wann das möglich sein wird, ist unklar. Zudem kommt es dann noch darauf an, wie die konkrete Ausgestaltung einer benutzten Lösung/Anwendung in Unternehmen, Schulen oder anderen Organisationen erfolgt und ob das datenschutzkonform gelingt.

Verbände fordern Duldung

Die Verbände fordern dennoch eine „Moratorium“ und damit dass der Einsatz der Software geduldet werde, „bis es möglicherweise eine adäquate und gänzlich datenschutzkonforme Lösung gibt“. Laut LfD-Sprecher Pegging gibt es diese Möglichkeiten - es obliege aber den Anwendern, sie auszuwählen und den Anforderungen gemäß für ihren Einsatz zu gestalten. Es wird dann derzeit wohl nicht das Produkt des Marktführers sein.

Entscheidung im Südwesten

In Baden-Württemberg hat das von den Grünen geführte Kultusministerium unterdessen am Donnerstag entschieden: Kein Microsoft Office 365 an unseren Schulen, wir folgen da der Empfehlung unseres Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Das Office-Programm

Das Programm Microsoft 365 - bekannt auch als Office 365 – bietet verschiedene Ausstattungen, je nach Vertrags- und Preismodell. Und es wird genutzt über entfernt stehende Computer (Server, Verbindung via Internet), ist nicht auf dem Computer des Anwenders vor Ort. Das Paket enthält etwa die Textverarbeitung Word, die Tabellenkalkulation Excel, die Präsentationsanwendug Powerpoint, die Videokonferenzanwendung „Teams“ und weitere über die entfernten vernetzten Computer („cloud“) nutzbare „Werkzeuge“. Und nach Erkenntnis von Datenschützern ist es so, dass nicht gewährleistet ist, das die Daten nur im EU-Raum verarbeitet werden – und damit werden die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) teils gebrochen.

Von Ralph Hübner