Hannover: Zivilfahnder schnappen Dealer vom Stellwerk

Hannover

Das Stellwerk ist für Drogenabhängige eine wichtige soziale Einrichtung. Doch die Polizei weiß: Der Ort ist auch Anziehungspunkt für Dealer. Am Mittwoch observierten Fahnder in Zivil das Stellwerk – und wurden Zeugen eines Drogenhandels.

Die Fahnder des Polizeikommissariats Mitte folgten einem 25-Jährigen in ein Mehrfamilienhaus Am Lindenhofe in Döhren und observierten das Haus. Bei der Kontrolle von zwei Verdächtigen (23, 31), die das Haus betreten wollten, fanden sie tatsächlich Drogen. In der Zwischenzeit hatte ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung ausgestellt.

Männer flüchten über die Dächer

Als die Fahnder in die Wohnung kamen, flüchteten zwei Männer über ein Dachfenster und angrenzende Dächer und versteckten sich auf einem Balkon. Dort wurden sie festgenommen – darunter war auch der 25-jährige Dealer vom Stellwerk.

In der Wohnung entdeckten die Beamten Bargeld im vierstelligen Bereich und eine ordentliche Menge Kokain.

Von NP/okz