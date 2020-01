Hannover: Häkeldecke verursacht Zimmerbrand in Altenheim

Hannover

Eine Häkeldecke hat am Donnerstagabend in einem Altenheim in Bemerode einen Zimmerbrand verursacht. Das Feuer konnte von der Nachtschwester gelöscht werden.

Der Rauchwarnmelder in einem Zimmer des Alten- und Seniorenheims an der Straße Am Gutspark hatte gegen 20.20 Uhr Alarm ausgelöst. Die Bewohnerin des Zimmers hatte offenbar zum Abdunkeln des Lichts die Decke über eine eingeschaltete Nachttischlampe gelegt, die sich durch die Hitze entzündete.

Durch das schnelle Eingreifen der Nachtschwester entstand kein größerer Schaden. Die Feuerwehr lüftete das Zimmer. Die 78-jährige Bewohnerin blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus transportiert.

Von kra