Hannover

Als Schmuggler sollte man eigentlich etwas vorsichtiger sein: Ein 48-jähriger Pole ist mit seinem 4er BMW im Überholverbot auf der Autobahn ausgerechnet an einer Zivilstreife der Polizei vorbeigezogen. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten 75 Stangen unverzollter Zigaretten. Außerdem war das Kennzeichen des Fahrzeugs gefälscht.

Denn offenbar hatte der Schmuggler geglaubt, mit deutschen Kennzeichen aus Ludwigslust (LWL) weniger auffällig zu sein, als mit den echten Kennzeichen aus Polen. Nur war halt seine Fahrweise nicht dementsprechend.

Gegen 16.20 Uhr am Montagnachmittag überholte er am Übergang der A352 zur A2 im Dreieck Hannover-West das zivile Einsatzfahrzeug. Da dort aber Überholverbot herrscht, setzten die Beamten der Spezialisierten Verfügungseinheit sofort hinterher. Sie lotsten den schwarzen BMW an der Ausfahrt Herrenhausen von der Autobahn und stoppten an der nächsten Möglichkeit an der Straße Am Heidehaus.

Schild, Siegel und TÜV-Plakette gefälscht

Der 48-Jährige wies sich aus, konnte aber keinen Fahrzeugschein vorzeigen. Die Beamten überprüften das Kennzeichen des BMW. Wie sich herausstellte, war dies von der Zulassungsstelle in Ludwigslust nie herausgegeben worden. „Das Schild, das Zulassungssiegel und die TÜV-Plakette waren jeweils Fälschungen“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Die echten Kennzeichen des in Polen zugelassenen BMW fanden die Ermittler im Innern des Fahrzeugs.

Doch damit nicht genug: Im Kofferraum entdeckten die Fahnder 75 Stangen offensichtlich unverzollter Zigaretten. Und unter dem Armaturenbrett waren 3500 Euro Bargeld versteckt. Die Polizisten zogen den Zoll hinzu, der Geld und Tabakwaren beschlagnahmten. Die Zollfahnder leiteten ein Verfahren wegen Steuervergehens gegen den Polen ein. Die Polizei Hannover ermittelt zusätzlich wegen Urkundenfälschung und stellte die gefälschten Kennzeichen sicher. Mit den echten Kennzeichen durfte der 48-Jährige schließlich weiterfahren.

Von Andreas Krasselt