Hannover

Einen Zigarettenautomaten haben zwei Täter in der Nacht zu Montag im Sahlkamp in Hannover gesprengt. Dabei erbeuteten die Unbekannten neben Zigarettenschachteln auch Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Täter sprengten das Gerät, das an der Ecke Kugelfangtrift/Hagebuttenweg stand, gegen 1.30 Uhr. Es gab einen lauten Knall. Anschließend flüchteten die Männer unerkannt.

Vage Beschreibung der Täter

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Die Fahndung nach den beiden Männern blieb ohne Erfolg. Den Ermittlern liegt nur eine vage Täterbeschreibung vor: Es ist lediglich bekannt, dass die Unbekannten dunkel gekleidet waren. Unklar ist bislang auch, wie viele Schachteln sie entwenden konnten.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Britta Mahrholz