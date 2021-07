Hannover

Der letzte Schultag – am Mittwoch gibt es Zeugnisse. Für viele ist er eine Erlösung, das Ende eines chaotischen Jahres. In dem der Zwang zum Homeschooling die Schwächen der deutschen Bildungspolitik aufzeigte und Schüler wie Eltern verzweifeln ließ. Die NP sprach mit Bildungsforscherin Mareike Kunter, Direktorin am Frankfurter Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, über den Sinn von Zeugnissen in der Corona-Pandemie.

Es war ein zähes, für viele einsames und überforderndes Schuljahr, dennoch wird auch in der Pandemie auf Noten gesetzt. Wie sinnvoll ist das in der Corona-Pandemie?

Ich frage Sie zurück: Warum sollte es nicht sinnvoll sein?

Weil viele Schülerinnen und Schüler nur sehr wenig Präsenzunterricht hatten.

Das stimmt, dennoch sind Zeugnisnoten ein fest etabliertes Element in der Schule, das Schüler, Lehrkräfte sowie Eltern gut kennen.

Dieses Schuljahr hat aber alle Beteiligten zugleich gelehrt, dass selbst fest Etabliertes wie Präsenzunterricht, in einer Pandemie leicht aus den Angeln gehoben werden kann.

Dennoch halte ich es nicht für den richtigen Weg, nun auch noch auf Noten als feste Konstante zu verzichten. Schülern keine Noten zu geben, benachteiligt sie im Vergleich zu den vorherigen Jahrgängen. Man kann aber sicher fragen, wie fair Noten in der Pandemie sein können, in der Lernende nur sehr schlecht unterrichtet werden konnten. Noten sollten stets gerecht, fair und nachvollziehbar sein. Ich empfehle nach diesem herausfordernden Schuljahr, Notenstandards unbedingt an die Situation anzupassen.

Anstrengungen müssen belohnt werden

Also ein Corona-Bonus?

Ja. Lehrer sollten allen Schülern einen ordentlichen Bonus reingeben, weil dieses Schuljahr extrem herausfordernd war. Anstrengungen und Mühen müssen belohnt werden, das haben sich die Kinder und Jugendlichen verdient.

Erklären Sie bitte aus Sicht der Bildungsforscherin, welche Funktionen Noten im Schulsystem haben!

Noten haben ganz unterschiedliche Funktionen. Für eine gute Arbeit oder Leistung gibt es eine gute Zensur oder eben entsprechend eine schlechte. Noten haben also eine wichtige Feedbackfunktion, das ist für Lernende sehr förderlich. Ohne Feedback wird schlechter gelernt, das belegen alle Studien. Noten sind auch eine Form von Feedback. Sie einfach zu streichen, würde zu Lasten der Schüler gehen.

Aber vor allem gutes Feedback haben viele Schüler im Distanzunterricht vermisst.

Ja, das Feedback ist in der Pandemie viel zu kurz gekommen. Dafür hätten Lehrkräfte sich digitaler Tools bedienen können. Eine Aufgabenrückmeldung ist sehr wichtig.

Über ein knappes „Danke für das Einreichen der Aufgaben“ ging es da oft nicht hinaus. Wie sieht lernförderliches Feedback aus?

Drei Punkte sind dabei entscheidend: Wo stehst Du? Wo soll es hingehen? Und wie kommst Du dahin? Wenn die Lehrkraft diese Punkte einem Schüler erläutert, wäre das ein gutes Feedback. Im Präsenzunterricht ist das viel leichter umzusetzen als im Digitalunterricht. Aber wie ich schon gesagt habe, kann hier der Einsatz von klugen Tools hilfreich sein.

Fehler machen, ist wichtiger Teil des Lernprozesses

Und was können Noten neben der Feedbackfunktion noch leisten?

Sie haben zudem eine Anreizfunktion, Noten können im besten Fall motivieren, aber auch drohend wirken. Wenn man ganz auf Noten verzichtet, könnte eine wichtige Motivationsquelle wegfallen. Noten haben auch eine gesellschaftliche Selektionsfunktion. Aufgrund von Noten bekommt man einen Uni- oder Ausbildungsplatz oder später einen Job. Gute Noten erfüllen damit auch eine Zugangsfunktion zu bestimmten Stellen. Und für Lehrer selbst bieten Noten eine Informationsfunktion: Wenn die ganze Klasse eine Fünf schreibt, sieht der Lehrerin ziemlich deutlich, dass das Thema offenbar nicht verstanden wurde.

Würden Sie dennoch sagen, dass die Pandemie die Sicherheiten, die mit Noten einhergehen, ins Wanken gebracht hat?

Eigentlich nicht, denn es wurde in den zuständigen Ministerien nicht wirklich ernsthaft über das Aussetzen von Noten diskutiert.

Sind Noten eigentlich typisch deutsch?

Nein, das ist schon weitestgehend international gängig. Was in Deutschland jedoch ein Problem ist, ist die Vermischung von Lernen und Bewerten. In Bayern etwa gibt es benotete Hausaufgabenüberprüfungen. Das ist absolut lernunförderlich, denn Fehler machen zu dürfen ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses.

Und macht es einen Unterschied, ob Kinder mit einer Zahl oder schriftlich benotet werden?

Das ist unerheblich. Denn auch bei einer verbalen Beschreibung werden oft feste Textbausteine verwendet, die letztendlich für eine Note stehen. Es handelt sich also im Grunde nur um eine ausformulierte Note. Es geht bei all dem ja um gute Lernförderung. Und lernförderlich ist vor allem, wenn die Bewertung im Prozess stattfindet, das Lernen damit also gefördert wird.

Von Britta Lüers