Hannover

Zwei Autos sind am Mittwoch gegen 14.40 Uhr, auf der Ampelkreuzung Wülfeler Straße/ Emslandstraße zusammengestoßen. Da beide Beteiligten angaben, dass die Ampel für sie Grün gezeigt habe, sucht die Polizei nun Zeugen.

Den Angaben der Unfallbeteiligten zufolge war eine 31-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Wülfeler Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte sie mit dem Dacia Duster eines 83-Jährigen, der auf der Emslandstraße in Richtung Laatzener Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ein fünfjähriges Kind im VW Golf wurde ebenfalls leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

An den Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Ampelsituation geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden.

Von kra