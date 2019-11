1968 in Hannover: Zeitzeugen in spannenden Interviews

Hannover

Andere Zeiten, andere Welten? Das revolutionäre Hannover von 2019, das sind Kundgebungen, Forderungen nach einer besseren Welt auf Transparenten, Sprechchören auf Demonstrationen, begleitet von einer stattlichen Anzahl von Polizisten. Das revolutionäre Hannover von 1968 war zumindest in Form und Forderungskatalogen gar nicht so anders, allerdings waren es die ersten großen Studentenbewegungen in der noch recht jungen Demokratie. Die Außerparlamentarische Opposition ( Apo) auch in Hannover diskutierte im Lichthof der Technischen Hochschule, im Club Voltaire und so mancher landete nach Kundgebungen in der Arrestzelle der Polizei in der Kurt-Schumacher-Straße.

Vor 50 Jahren veränderten sie Deutschland

Vieles weiß man aus dem vergangenen Jahr, als man in Veranstaltungen, Ausstellungen und Erinnerungsliteratur „50 Jahre 68er“ feierte. Da wurden Interviews mit wichtigen und spannenden Zeitzeugen vom „Verein zur Förderung der politischen Kultur Hannovers“ geführt, nun digitalisiert und sind so allen Interessierten zugänglich, die sich zum Stadtarchiv in der Südstadt (Am Bokemahle 14-16) aufmachen.

Timm Ulrichs spricht mehr als zwei Stunden

18 bewegte Männer und Frauen der 1968er Jahre berichten in mehr oder weniger langen Interviews – etwa 30 Minuten der Rechtsanwalt Bertram Börner, mehr als zwei Stunden der Künstler Timm Ulrichs –, wie es denn damals so war an der Uni, in den Jugendzentren und ersten Wohngemeinschaften und natürlich auf der Straße. Dabei erfährt man Dinge, die nirgendwo aufgezeichnet wurden. Etwa, dass der Schriftsteller Peter Handke sein Sprechstück „Publikumsbeschimpfungen“ in Hannover erstmals aufführen wollte, was den damaligen Stadtoberen nicht gefiel. Und dann eben Claus Peymann in Frankfurt am Main den Riesenerfolg bescherte. Das etwa erzählt Zeitzeuge Hermann Treusch, Schauspieler und Regisseur. Und da ist Beate Schmidt, die damals schon 16-Jährig Spontan-Demos gegen eine Bundeswehr-Werbeveranstaltung auf dem Opernplatz auf die Beine stellte. Soziologe Gerd Weiberg, selbst Zeitzeuge und in der Studentenbewegung aktiv und der Politologe Wolf-Dieter Mechler haben die Alt-68er interviewt. Es macht Spaß, zuzuhören: Oma und Opa erzählen aber nicht vom Krieg, sondern vom Aufbruch, von spannenden Ereignissen, die die Stadt zum Teil bis heute beeinflussen.

Angeschaut und angehört werden können die insgesamt 16 Interviews mit 18 Zeitzeugen nur im Stadtarchiv. Das wollten die Zeitzeugen so. Leiterin Cornelia Regin ist total begeistert und ruft die Hannoveraner dazu auf, weitere Zeugnisse der Vergangenheit dem Stadtarchiv anzubieten. „Es müssen nicht immer nur offizielle Dokumente aus den Behörden sein, wir freuen uns auch über andere Akteure der Stadtgesellschaft, die uns helfen gesellschaftliche Prozesse abzubilden“, sagte sie.

Von Petra Rückerl