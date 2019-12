Hannover

Rund 550 Menschen bringen in Hannover jeden Tag die Neue Presse und die HAZ zu den Lesern nach Hause. Doch nur einer fährt dort liegend vor: Andreas Koch ist der einzige Zusteller der Stadt mit einem Liegerad.

Der 48-Jährige ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer, aber seit mittlerweile elf Jahren auch begeisterter Zeitungszusteller. „Die ersten paar Wochen waren noch etwas anstrengend“, räumt er ein. „Aber ich hatte mich ganz schnell daran gewöhnt.“ Gewöhnungsbedürftig war das frühe Aufstehen – morgens um Drei klingelt bei ihm der Wecker – aber auch die vielen Treppen. Und bücken muss er sich auch oft, da viele Briefkastenschlitze eher in Pygmäenhöhe angebracht sind. Da kommt ihm das rückenschonende Liegerad gerade recht.

Auch den Kunden fällt Kochs Gefährt auf. „Ich bin schon oft darauf angesprochen worden“ erzählt er. Und da man auf diese Weise schnell ins Gespräch kommt, kennen viele seinen Namen, nennen ihn sogar beim Vornamen. Er ist beliebt, was sicher auch daran liegt, dass er sich besondere Mühe gibt.

Ärger mit Achsbruch

Pannen können natürlich auch ihm mal passieren. Erst neulich ist ihm die Achse seines Hängers gebrochen, in dem er die schweren Zeitungsstapel transportiert. „Zum Glück war ich da mit dem Ausliefern schon fertig“, berichtet er. Und man kann ihm ansehen, wie unangenehm es ihm andernfalls gewesen wäre. Zwar gebe es auch immer mal Menschen, denen man nicht früh genug kommen könne. Die sich beschwerten, wenn man mal erst ein paar Minuten nach Sechs ankomme. Aber das sei selten, sagt er. „Die meisten sind zufrieden, und dann bin ich es auch.“

Der Job mache ihm Spaß. „Es ist schön, an der frischen Luft zu sein. Ich werde dadurch auch weniger krank“, betont er. Da er bei Wind und Wetter unterwegs sein muss, hat er sein Rad mit einem Regenschutz überdacht. Er hat auch eine teure Nabenschaltung mit 14 Gängen eingebaut. Und da er mit dem Anhänger ein großes Gewicht zu ziehen hat, hat er sich für eine elektrisch angetrieben Pedelec-Variante entschieden.

Ärger mit Fahraddieben

Das schafft auch Begehrlichkeiten. Er stellt das Rad immer an geeigneter Stelle einer Straße ab und verteilt dann die Zeitungen dort zu Fuß. Einmal war sein Liegerad plötzlich verschwunden. „Stattdessen lagen dort zwei andere Räder. Da wollte offenbar jemand eine Spritztour mit meinem Rad machen.“ Glücklicherweise wurde es am nächsten Tag in einem Gebüsch wiedergefunden.

Jetzt im Winter genießt Koch die dunkle Stille der frühen Morgenstunden, auch wenn er dabei immer auf die Uhr gucken muss. Und natürlich freut er sich auf das Trinkgeld, dass zu Weihnachten besonders großzügig ausfällt. „Da mich viele kennen und wissen, wo ich wohne, stecken einige es auch direkt bei mir in den Briefkasten“, sagt er. Eine sichere Methode. Denn wer seinen Zusteller nicht früh morgens abpassen will, sollte dennoch lieber darauf verzichten, die „Weihnachtsgratifikation“ für jeden greifbar außen an seinen Briefkasten zu hängen. „Es hat schon Fälle gegeben, dass jemand systematisch diese Trinkgelder geklaut hat“, weiß Koch. Notfalls hilft ein Anruf beim Abo-Service der Neuen Presse, um zu erfahren, wie man das Trinkgeld sicher an den Mann oder die Frau bringen kann.

Von Andreas Krasselt