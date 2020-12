Hannover

Er wollte gerne der jüngste Professor Deutschlands werden und gab mit seinem großen Genital an. Der Zahnarzt Friedrich Walter (75, Name geändert) aus Hannover wurde am Mittwoch wegen sexueller Belästigung zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Ferner muss er eine Geldbuße in Höhe von 24.000 Euro an die Stiftung Opferhilfe bezahlen.

Richterin am Landgericht Katja Schiller sprach das Urteil um 21.45 Uhr (Verhandlungsbeginn 14 Uhr). „Wir glauben Ihnen kein Wort. Die Nebenklägerin ist uneingeschränkt glaubwürdig“, so die Richterin. Zuvor hatte sie einen Unterbrechungsantrag des Verteidigers abgewiesen. Der Zahnarzt klagte über Müdigkeit und dass er kaum etwas zuvor gegessen habe.

Patientin im Behandlungsstuhl an die Brüste gefasst

Alles andere als müde war er am 24. Oktober 2017. Da hatte er die Tochter (39) eines Freundes im Behandlungsstuhl. „Zuerst berührten Sie die rechte Brust ihrer Patientin“, stellte die Richterin fest. Da sei der Griff an die linke Brust etwas kräftiger ausgefallen. Später wollte er die 39-Jährige zum einem „Liebeswochenende in Berlin“ überreden. Zuvor hatte er seinen Finger in ihre geschlossenen Hände gesteckt. „Ich fühlte mich von ihm als Sexobjekt wahrgenommen, wie eine Prostituierte“, sagte sie.

Unterlegt wurde diese sehr glaubhafte Aussage von weiteren Zeugen. So prahlte er während der Behandlung einer Anwältin (66) mit seiner Männlichkeit. „In meiner Hose ist eine Königsphyton.“ Die Zeugin konterte schlagfertig: „Wohl eher eine Ringelnatter.“

In der ersten Instanz gab es acht Monate Haft auf Bewährung

Bereits in der ersten Instanz war Friedrich Walter zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Damals wie heute bezeichnete er die Nebenklägerin als „Lügnerin“. Und: Die Anmache sei von ihr ausgegangen. Im letzten Wort bezeichnete er die Vorwürfe als „absurd“. Sein Anwalt forderte einen Freispruch.

Opfer-Anwalt Matthias Waldraff erklärte: „Meine Mandantin ist in mehrfacher Hinsicht entsetzt.“ So habe der Angeklagte ein zweites Mal seiner Ehefrau einen Prozess zugemutet. Sie saß im Publikum. Und er habe seine Angestellten nicht von einer Falschaussage abgehalten.

Anzügliche Bemerkungen waren an der Tagesordnung

Die Berufung dauerte fünf Verhandlungstage. Aus diesem Grund zog Richterin Schiller den Prozess am Mittwoch durch. Die Verhandlung war geprägt von vielen juristischen Winkelzügen des Verteidigers und Lügen des Angeklagten. So sprach er einer Zeugin (31) den Meistertitel als Zahntechnikerin ab. Die Frau lief nach Hause und holte den Meisterbrief.

Wozu das Ganze? Die Zeugin sollte unglaubwürdig erscheinen. Sie hatte ausgesagt, dass der Arzt häufig anzügliche Bemerkungen gemacht habe. So habe er von „strammen Schenkeln“ und „knackigem Hintern“ gesprochen. Im Labor habe er sich in den Schritt gefasst und von seinem „dicken Schwanz“ geschwärmt.

Die Strafe kann bedeuten, dass Friedrich Walter seine Approbation verliert.

Von Thomas Nagel