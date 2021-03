Hannover: Zahnarzt (51) als Dopingsünder verurteilt

Hannover

Ein Klick auf der Computer-Tastatur und schon ist man ein Straftäter. So ist es einem Zahnarzt (51) aus Hannover ergangen. Er wurde am Donnerstag wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz zu einer Geldstrafe von 6000 Euro (30 Tagessätze) verurteilt. Sein Anwalt, Michael Dölp, wird gegen das Urteil in Berufung gehen. Aus seiner Sicht hat der Richter die Rechtslage falsch beurteilt.

Am 17. Dezember 2019 hatte der Mediziner 360 Tabletten „Eurovital“ (Preis: 70 Euro) in den USA online bestellt. Dort ist das Mittel mit dem Wirkstoff DHEA frei erhältlich. In Deutschland gilt es als Dopingmittel. Und es steht auf der Liste für verbotene Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).

Zahnarzt ist kein Leistungssportler

„Mein Mandant ist Hobbysportler, der so wie ich am Wochenende gelegentlich mal läuft“, erklärte sein Anwalt. Mit anderen Worten: Der Zahnarzt ist kein Leistungssportler. Ein Kollege des Angeklagten habe das Mittel aus therapeutischen Gründen verschrieben. Das Nahrungsergänzungsmittel soll „altersbedingte Leistungseinschränkungen vermindern“. Aber die bestellte Menge lag das Sechsfache über dem Grenzwert. Der Anwalt erklärte im Gespräch mit der NP: Das Anti-Doping-Gesetz sei dafür gedacht, um Betrug im Leistungssport zu unterbinden.

Richter Burkard Littger ließ sich davon nicht beeindrucken. „Das Mittel steht auf der Dopingliste. Und somit hat sich der Angeklagte des unerlaubten Erwerbs von Dopingmitteln strafbar gemacht.“ Die Zahl der Tagessätze erhöhte der Richter im Vergleich zum Strafbefehl nicht. Zu der Tagessatzhöhe von 2000 Euro meinte der Richter mit einem Lächeln: „Damit dürften wir bei einem Zahnarzt im unteren Bereich liegen.“ Der Zahnarzt, der dem Prozess fern geblieben ist, hatte zuvor keine Angaben zu seinem Einkommen gemacht.

Von Thomas Nagel