Hannover

Diese Müllfahrten stanken zum Himmel, jedenfalls den Einsatzkräften der Polizeiinspektion (PI) „Besondere Dienste“, die Sattelzüge und Sprinter mit dem großen A-Aufdruck kontrollierten. Mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge wurden am Mittwoch auf der Rastanlage Lehrter See an der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund angehalten.

Das A muss auf jedes Fahrzeug sichtbar angebracht werden, das gewerblich Abfall transportiert, egal, ob der Abfall aus dem eigenen Bundesland oder dem Ausland kommt. Zahlreiche Verstöße stellten die Beamten fest, die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten etwa wurden gleich 24 Mal nicht eingehalten – dies bei 26 Überprüfungen.

Vergärte Mandelschalen tropfen

Nicht ganz dicht war das Fahrzeug eines 41-Jährigen. Der Lkw beförderte Mandelschalen, die bereits leicht vergärt waren. In der Folge tropfte Flüssigkeit aus dem Auflieger. Außerdem konnte er für diesen Transport keine Genehmigung vorlegen: Anzeige! Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Andere hatten noch ganz andere Sachen auf dem Kerbholz: In einem überprüften Pkw ergriffen zwei Personen plötzlich die Flucht, als sich die Beamten näherten. Die Polizei konnte sie stellen. Während der kurzzeitigen Flucht hatten sie zwei hochwertige Uhren weggeworfen. „Deswegen ergab sich der Verdacht der Hehlerei beziehungsweise des vorherigen Diebstahls der Uhren“, so Polizeisprecher Michael Bertram. Der 21 Jahre alte Fahrer saß zudem unter dem Einfluss von Drogen am Steuer. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Kokain und THC.

Handyverstöße und Reifenschäden

Die Einsatzkräfte hatten gut zu tun: Im Rahmen der Kontrollen weiterer Fahrzeuge stellten sie „noch mehrere Handyverstöße, Reifenschäden, mangelhaft gesicherte Ladung sowie Verstöße gegen das Überholverbot fest“, berichtet Bertram.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schwerpunktkontrollen namens „Abfall“ erfolgten in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim und dem Hauptzollamt Hannover.

Von Petra Rückerl