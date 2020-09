Hannover

Die Zahl der Neuinfektionen in der Region ist in den vergangenen Tagen gestiegen wie schon seit Monaten nicht mehr: Am Dienstag und am Mittwoch hat es 70 und 60 Corona-Neuerkrankungen gegeben, teilte Andreas Kranz vom Gesundheitsamt der Region am Donnerstag im Sozialausschuss mit. Und was auch nicht beruhigend klingt: Der Sieben-Tage-Index steige konstant, hieß es.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Einen Todesfall bei den unter 40-Jährigen hat es bislang nicht gegeben, die Intensivstationen in den Krankenhäusern sind derzeit leer, und wenn sich jemand infiziert, so sind die Krankheitsverläufe eher leicht.

Gesundheitsamt sieht sich personell überlastet

Und noch eine gute Nachricht hatte Kranz, seit kurzem kommissarischer Leiter des zentralen Gesundheitsmanagements bei der Region Hannover, für die Sozialpolitiker: „Der Schulbeginn hat keine großen Auswirkungen, die Schüler scheinen sich untereinander nicht anzustecken.“ Wenn es Fälle gebe, dann würden sie von außen in die Schulen eingetragen, etwa von Geschwistern.

Zurzeit sind zwischen 60 und 70 Corona-Fälle regionsweit bei Schülern gemeldet. Diese Fall-Nachverfolgungen alleine sei für die Mitarbeiter im Gesundheitsamt kaum zu leisten, sagte Cora Hermenau, Erste Regionsrätin und Dezernentin für Öffentliche Sicherheit. „Ein Coronafall zieht 30 Kontaktnachverfolgungen nach sich.“ Personell könne man das nicht so leisten, wie es das Robert-Koch-Institut ( RKI) fordere. Man sei an der Grenze dessen, was man auswerten könne, so der Leiter des Gesundheitsmanagements weiter. Es gebe deshalb Überlegungen, so Kranz, innerhalb der 14-tägigen Quarantäne auf eine von zwei Testungen zu verzichten. „Wir sind aktuell in Absprache mit dem Landesgesundheitsamt, abschließend ist noch nicht entschieden.“

Mit den aktuellen Neufällen meist bei Jüngeren hat das Pandemiegeschehen beinahe wieder die Ausgangszahlen von Mitte März erreicht, wo es 100 Erkrankungen von einem Tag auf den anderen gegeben hatte. Gründe für den Anstieg könne es einige geben, hieß es. Etwa die Lockerungen im öffentlichen Leben – vor allem junge Menschen haben sich zuletzt wieder zu Partys getroffen . Sowie die gestiegene Zahl von Testungen, denn: „Wenn man mehr testet, findet man auch mehr“, sagte Kranz. In den vergangenen sieben Tagen registrierte das Gesundheitsamt für die gesamten Region Hannover insgesamt neue 258 Corona-Fälle.

Trotzdem sei eine Entspannung bei der Krankenhausbelegung eingetreten, aktuell würden zehn Patienten wegen Corona im Krankenhaus behandelt, zwei von ihnen müssten künstlich beatmet werden. Zum Vergleich: Anfang April in der Hochzeit der Pandemie waren es 193 Patienten, davon 41 mit künstlicher Beatmung. „Seither hat man Erfahrung im Umgang mit Corona gesammelt.“

„Müssen Corona-Einträge in Seniorenheimen verhindern“

Trotz allem ist das Gesundheitsamt weit davon entfernt, Entwarnung zu geben. „Wir müssen den Herbst abwarten und die Auswirkungen der weiteren Lockerungen etwa beim Fußball und Handball und bei weiteren größeren Veranstaltungen sehr im Auge behalten“, so Andreas Kranz. Eine Strategie für den Herbst müsse es sein, besonders auf die ältere Bevölkerung achtzugeben. Im vergangenen halben Jahr sind 79 Todesfälle der Altersgruppe der über 80-Jährigen zuzurechnen – das sind regionsweit knapp 65 Prozent aller an Corona Verstorbenen. Bei den 70-bis 79-Jährigen hatte es 32 Todesfälle gegeben seit März. „Die größte Herausforderung für den Herbst wird es deshalb sein, Einträge in Senioren-und Pflegeheimen zu verhindern“, sagte der Leiter des Gesundheitsmanagements.

