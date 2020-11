Hannover: Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter

Hannover

Die Zunahme der Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen hat sich am Montag etwas verlangsamt. So stieg die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle im Vergleich zum Vortag um 677 auf 46.983, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. Am Sonntag waren noch 1320 neue Fälle hinzugekommen. Erfahrungsgemäß ist die veröffentlichte Zahl der Corona-Fälle am Wochenende geringer als in den Vortagen, da nicht alle regionalen Behörden ihre Zahlen an das Landesgesundheitsamt melden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Gleichzeitig überschreiten immer mehr Landkreise und kreisfreie Städte die kritische Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Nur noch 6 von 45 Regionen im Land lagen unter diesem Wert, einen Tag zuvor waren es noch zehn. Der landesweite Inzidenzwert liegt unterdessen relativ konstant bei 102,0.

60,3 Prozent der Intensivbetten in der Region sind belegt

Mit den weiter steigenden Corona-Infektionen im Land, wächst auch die Zahl derer, die in Krankenhäusern intensivmedizinisch betreut werden müssen. In der Region Hannover sind nach Auskunft des DIVI-Intensivregister aktuell 60,3 Prozent aller betreibbaren Intensivbetten in Kliniken belegt. Die Anzahl der Covid-19-Patienten liegt hier bei 29, von denen 18 beatmet werden müssen.

Fünf Kinder werden auf Normalstationen behandelt

Insgesamt werden derzeit in niedersächsischen Kliniken 876 mit dem Corona-Virus infizierte Patienten behandelt: Davon liegen 695 Erwachsene auf Normalstationen, 176 Erwachsene befinden sich auf Intensivstationen, 122 von ihnen werden beamtet, zwölf Patienten sind sogar an eine künstliche Lunge angeschlossen. Aktuell werden nach Angaben des Sozialministeriums fünf Kinder wegen einer Covid-19-Infektion auf einer Normalstation behandelt. Bis heute sind beim Niedersächsischen Landesgesundheitsamt 827 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert, fünf mehr als gestern.

Lesen Sie auch

Von Britta Lüers