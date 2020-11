Hannover

In ihrem Büro, das gleichzeitig ihr Lager mit Tüftel-Ecke ist, riecht es nach Seife. Der Geruch von Zitronen-Aroma, Kokosöl und Kakaobutter vermischt sich zu seinem süßen Duft, der hier in der Luft liegt. Er kommt von den Seifen, Lippenbalsam und Waschmitteln, die in den Regalen lagern. Xandra (32) und ihr Ehemann Lorenz von Seherr (34) haben die Produkte kreiert – und ein Naturkosmetik-Unternehmen gegründet: „Plantbase“, übersetzt: Pflanzenbasis.

Von solchen Unternehmen gibt es heute einige, das Besondere bei „Plantbase“: Zero Waste. Das bedeutet: Keine der Produktverpackungen verursachen Müll, jede Verpackung ist kompostierbar. „Könnte man einfach in den Wald schmeißen. Sollte man aber trotzdem nicht, auf den Waldboden gehören natürlich Blätter und kein Papier“, sagt der 34-Jährige und lacht. Und er macht deutlich: „Bei uns ist wirklich kein einziges Teil aus Plastik. Andere Zero-Waste-Unternehmen machen mal Ausnahmen, weil sie keinen anderen Deckel finden. Bei uns gibt es keine Ausnahme.“

Die Produkte: Unter anderem gibt es von „Plantbase“ Seifen, Lipbalms und Öle. Quelle: Christian Behrens

Vom Hobby zum Unternehmen

Angefangen hat alles mit Xandra von Seherrs Leidenschaft, Deos und Lipbalms selber herzustellen. „Ich komme aus einer Öko-Familie“, scherzt die gebürtige Bielefelderin. „Meine Mama hat in ihrem ganzen Leben noch nie Creme benutzt und schmeißt nichts weg, alles wird weiter verwertet. Jetzt ist sie unsere beste Kundin.“

Im Gegensatz zu ihrer Mutter war Xandra von Seherr diejenige im Haus, die am wenigsten mit „Öko-Kram“ anfangen konnte und als Buchhalterin arbeitete. „Meine Mutter und Schwester haben schon lange festes Shampoo benutzt. Ich wollte das nicht, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert!“ Heute weiß sie es besser: Die Haare sind mit ihrem eigenen festen Shampoo (das ist Shampoo in Seifenform, es braucht also keine Verpackung) gewaschen und noch an Tag vier frisch. „Praktisch, besonders mit Baby. Da kommt man nicht mehr so oft zum Haare waschen“, sagt sie lächelnd.

Die von Seherrs: Unternehmerpaar und frischgebackene Eltern

Das Ehepaar hat sich 2011 auf einer Geburtstagsparty verliebt, 2015 geheiratet – und im Oktober ein Kind bekommen: die kleine Johanna, die auf Mamas Arm hängt wie ein Koalababy und nur weint, wenn ihre Mutter sie ablegen möchte. „Keine Chance, Johanna muss wohl mit aufs Foto. Sie ist also ab jetzt unser Model.“ Die frischgebackenen Eltern lachen ihre Mini-Tochter an.

Auch dabei: Hündin Fräulein. „Wir haben nur für sie eine Hundeseife entwickelt“, erklärt von Seherr. „Aber sie will nie gewaschen werden.“ Vielleicht klappt es mit dem Menschenkind ja besser, eine Kinderseife gibt es für die kleine Johanna nämlich auch schon. Gerade tüftelt Xandra von Seherr an einem Trockenshampoo. Dafür mischt sie die Utensilien, die ganz hinten in der Ecke stehen, die aussieht wie ein kleines Labor. Hier steht ein großer Karton mit Sheabutter, Aktivkohle, Fläschchen mit ätherischen Ölen, Lavendel, Aloe Vera. „Wir probieren so lange, bis es perfekt ist. Das kann auch mal sieben Monate dauern.“

15.000 Instagram-Follower und mehr als 50 Shops

Dann wird die neue Rezeptur an die Manufakturen in Hannover und Melle gegeben. Anschließend kommt das neue Produkt in den Onlineshop, mittlerweile sind es 47 – und das Geschäft boomt: Bei Instagram hat „Plantbase“ rund 15.000 Follower, die Seifen, Lipbalms & Co. sind in mehr als 50 Geschäften in Deutschland erhältlich und ihre Spülseife wird mittlerweile kopiert – denn sie waren damit die Ersten am Markt.

„Die Naturkosmetik-Branche boomt, da geht es gerade richtig ab“, freut sich Lorenz von Seherr. Und er kennt sich aus: Denn er arbeitet auch als Unternehmensberater, verhilft Start-ups zu schnellem Erfolg. Dieses Wissen kann er nun bei seinem eigenen Unternehmen anwenden.

Lorenz von Seherr: Ursprünglich Hip-Hopper

Woher er die Expertise hat: Der Hannoveraner studierte International Management – und noch während seines Studiums gründete er mit Anfang 20 eine eigene Konzertagentur. „In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, das würde funktionieren“, sagt er und grinst. Und tatsächlich funktionierte es: „Lineup Booking“ wurde die Hip-Hop-Agentur schlechthin in Hannover.

„Diese Musikrichtung war hier zu dem Zeitpunkt noch Neuland, amerikanische Hip-Hop-Künstler hatte noch nie jemand nach Deutschland geholt.“ Also dachte sich der junge von Seherr: Er nimmt ein paar tausend Euro in die Hand, fliegt Musiker aus den USA ein, fährt an den Frankfurter Flughafen und schaut, ob wirklich jemand aus dem Terminal kommt. „Als dann die Hip-Band-Gruppe Beatnuts ausstieg, konnte ich es selber fast nicht glauben.“

Die Agentur läuft noch immer, viele Hip-Hop-Künstler wie Dillon Cooper (28) aus New York oder die Band The Pharcyde aus Los Angeles gehören heute zu Freunden des Paars und kommen zum Essen vorbei. Irgendwie ein lustiger Gedanke, sich lässige amerikanische Rapper in der Wohnung eines Öko-Paars in der List vorzustellen. „Stimmt, zwischen der Öko- und Hip-Hop-Szene liegen Welten“, sagt von Seherr. „Ich hatte aber tatsächlich meine Hip-Hop-Zeit. Ich habe früher peinlicherweise gerappt“, gibt der 34-Jährige zu. Heute sieht er mehr nach Lister Geschäftsmann als nach Rapper aus.

