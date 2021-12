Hannover

Geimpft, geboostert, getestet und dann rein ins Vergnügen? Das scheint schwierig an diesem Sonnabend zu sein, wenn das elektronische System für die Digitalisierung der Impfpässe ausfällt. Von etwa zehn bis 12.30 Uhr geht in vielen Apotheken nichts. Wie gut, dass es Menschen wie Aida Irandoost gibt. Die Apothekerin, die die Storch-Apotheke in der Lister Meile mit ihrem Vater betreibt, zeigt auf einen ganzen Packen Impfpässe, die Kundinnen und Kunden bei ihr hinterlegt haben – für den Fall, dass das System wieder läuft.

„Ich habe eigentlich nur bis 13 Uhr geöffnet, aber ich schließe nicht eher, bevor nicht alle ihre auch elektronischen Nachweise haben“, verspricht sie. Immerhin sei Wochenende und die meist geboosterten Menschen wollten gern wieder etwas unternehmen. Ihr Versprechen kann sie halten, sogar noch vor dem Feierabend. Seit 12.30 Uhr funktioniert wieder alles, der Weihnachtsmarktbesuch ist gerettet für jene, die dorthin wollen.

Hilfsbereit: Aida Irandoost sorgt dafür, dass geimofte und geboosterte Menschen ihre Impfnachweise auch elektronisch bekommen. Quelle: Christian Behrens

Es ist etwas los, aber vom Bild des proppenvollen Weihnachtsmarktes nach einem Jahr erzwungener Corona-Pause ist am frühen Nachmittag noch nichts zu spüren in der Lister Meile. Ob sich das im Laufe der nächsten Zeit ändern wird, darauf hoffen Standbetreiberinnen wie Catharina Armbrecht, die in dem Familienbetrieb mit ihrem Mann seit 1994 Schmalzgebäck und Glühwein verkauft. Doch sicher ist in diesen Tagen nichts. „Die Menschen sind müde von den sich laufend ändernden Regeln“, weiß die 48-Jährige. 2G sei noch tragbar gewesen, aber 2G plus gehe zu weit. Viele Leute zeigten Trotzreaktionen und sagten, dass sie zwei Mal geimpft seien, sich an alle Regeln gehalten hätten und dass sie einfach keine Lust hätten, „sich einen Test für eine Tüte Schmalzgebäck“ am Stand zu besorgen. Gerade ältere Menschen seien oft nicht in der Lage, „stundenlang mit ihren Rollatoren“ anzustehen.

Selbsttests bei dm immer noch ausverkauft

Sich selbst Tests zu besorgen, ist auch nicht gerade möglich. Das knappe „Nein“ der Verkäuferin bei dm auf der Lister Meile auf die Frage, ob es wieder Selbsttests gäbe, klingt ganz danach, als hätte sie diese Frage an diesem Tag bereits hundert Mal gehört.

Und dann bleiben weitere Fragezeichen. „Am Donnerstag war ein paar Meter über der Kreuzung weiter Wochenmarkt, dort gelten andere Regeln, da reicht zum Beispiel eine OP-Maske“, erzählt Armbrecht. „Da haben die Kunden schon komisch geguckt, als sie dann von Polizisten auf dieser Seite ermahnt wurden, eine FFP2-Maske zu tragen.“ Für Armbrecht bedeuten die ganzen Umstände bares Geld: „Bis zu 50 Prozent Umsatzeinbrüche müssen wir verkraften.“ Sauer sei sie gleichermaßen auf zwei Gruppen: Impfverweigerer und auch auf die Politik, „die uns was erzählen, wir versuchen alles einzuhalten und dann ändert sich wieder etwas“.

Essen plus Ermahnungen

Neben Armbrechts „Weihnachtsbäckerei“ erklärt Jana in ihrer Crepes-Bude einer vierköpfigen Familie geduldig die komplizierten Regeln. Die Familie ist 2G, also „nur“ doppelt geimpft, hat keine Lust auf Schlangestehen vor dem nächsten Testzentrum an der Ecke Lister Meile/Drostestraße und entscheidet sich für „Crepes to go“. Jana backt also die gewünschte Süßspeise, muss sie in Alufolie einpacken – „was ja auch nicht so toll für die Umwelt ist“ – und ermahnt die Kunden sehr freundlich, die Speisen bloß nicht hier auf dem Weihnachtsmarkt in der Lister Meile zu verzehren.

Bietet Crepes to go an: Jana machen die G2 plus-Regeln aber nicht sehr glücklich. Quelle: Christian Behrens

Diesen Satz hört man immer wieder aus den Ständen, aber wahrlich nicht jeder hält sich daran und isst seine Leckerei zwischen den Buden. „Immerhin geht man auf den Weihnachtsmarkt, um in dieser Atmosphäre seine Bratwurst zu essen“, sagt empört eine Frau.

Maskenpflicht: Aber es muss auch FF2 sein. Quelle: Christian Behrens

Empört ist auch Manfred Dust, der vor dem Loseladen steht und dem die Lust auf Weihnachtsmarkt vergangen ist. Seine Wut hat einen Namen: Impfverweigerer: „Ich habe die Schnauze voll von Leuten, die sich vor der Verantwortung für die Allgemeinheit drücken“, bricht es aus dem 73-Jährigen heraus. Eine Zeit lang habe er Verständnis gehabt „und hielt es für eine individuelle Freiheitsentscheidung, aber das ist vollkommen weg. Es gibt gravierende Beweise dafür, dass das Schwachsinn ist und dass Impfen die einzige vernünftige Maßnahme auch für die Gesellschaft ist“.

„Ungeimpfte und Geimpfte voneinander trennen“

Das würde sicher auch Sascha Casado von der Agentur Planbar unterschreiben, der drei Testzentren in der Lister Meile zusammen mit Enzo Fumiento, „Rumpelkammer“-Chef und Kopf des Vereins „Aktion Lister Meile“, mit weiteren Partnern organisiert hat. Er würde gern aus Sicherheitsgründen geimpfte und genesene Testwillige von Ungeimpften trennen, also verschiedene Reihen vor den Testzentren anbieten. „Ich weiß, dass das ethisch-moralisch ein Problem sein kann. Aber es würde der Gesundheit dienen. Manche in den Reihen hier sind möglicherweise erkrankt, zumal auch Patienten mit Symptomen von Arztpraxen zu Testzentren geschickt werden.“ An den Teststationen sei das größte Risiko, auf Infizierte zu treffen, meint Casado.

Haben Ideen: Enzo Fumiento (links) und Sascha Casado (rechts) . Quelle: Christian Behrens

Vor vier Wochen schon habe er die Idee gehabt, sie auch der Region vorgetragen, aber keine Antwort auf diesen Vorschlag erhalten. Mit Enzo Fumiento ist er sich einig, „dass die Zwangsvermischung von Kranken und Gesunden“ einfach unnötig sei.

Abbie McDonogh und Jeffrey Armstrong gehen 1,4 Kilometer weiter auf Nummer Sicher und trinken ihren heißen Cappuccino aus Massimo’s Eiscafé am Neuen Haus (Oststadt) draußen vor dem kleinen Pavillon. Die Studierenden der Musikhochschule sind dies „in der Corona-Zeit“ gewohnt, sagt Geigerin Abbie. Sich an Impfverweigerer gewöhnen wollen sie sich nicht. „In einer Zeit, in der bewiesen ist, dass die Impfungen helfen, ist es schwierig, deren Argumente nachzuvollziehen. Sie argumentieren mit Freiheit. Aber die Gesellschaft wäre doch viel freier, wenn alle geimpft wären.“

Lieber draußen sein: Abbie McDonogh und Jeffrey Armstrong haben kein Verständnis für Impfverweigerer. Quelle: Christian Behrens

Das sieht Eiscafé-Chef Massimo D’All Asta auch so, er will aber auch die Politik in die Pflicht nehmen. „Vor vier Monaten wusste man schon, dass die vierte Welle kommt. Trotzdem hat man Impfzentren geschlossen. Man hätte sich darauf vorbereiten können und die Leute informieren müssen.“ Doch im Wahlkampf habe man sich offensichtlich nicht getraut, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Die traditionelle Gastronomie habe so sehr auf das Weihnachtsgeschäft und Silvesterfeiern gehofft, „das fällt alles weg, das ist heftig“.

Besucher im einstelligen Bereich: Massimo D'All Asta ist sauer auf die Politik und auf Impfverweigerer. Quelle: Christian Behrens

Auch sein Geschäft leidet. „Seit 2G plus ist, haben wir Besucher im einstelligen Bereich im Innenbereich. Es lässt sich keiner extra testen, um bei Massimo einen Cappuccino zu trinken. Das ist ein Lockdown durch die Hintertür.“

Von Petra Rückerl