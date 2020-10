Hannover

Ihr Vater Konrad öffnete 1968 im Keller der Georgstraße 17 Hannovers erstes Schnellrestaurant, mehr als 50 Jahre war das Haus am Steintor die Vorzeige-Filiale des Wurst-Basar. Anfang 2021 schließt Susanne Hinsemann den Fleisch-Tempel, die Innenstadt verliert nach Karstadt den nächsten Fixpunkt.

„Ich bin drei Jahre alt gewesen, als mein Vater am Steintor sein erstes Geschäft geöffnet hat“, erinnert sich Susanne Hinsemann, „für mich gehört dieses Haus zu meinem Leben.“ Die 55-Jährige ist geschäftsführende Gesellschafterin des Wurst Basar, mit 500 Mitarbeitern und 48 Filialen von Hannover bis Helmstedt eine erfolgreiche Gastronomie-Kette mit mittlerem zweistelligem Millionenumsatz.

1996 mietete Konrad Hinsemann sechs Etagen in der Georgstraße

1996 mietete der 2015 verstorbene Konrad Hinsemann alle sechs Ebenen mit mehr als 1000 Quadratmetern des Hauses in der Georgstraße 17, in dem „Betten Heuer“ über Jahrzehnte der Hauptmieter war. Hinsemann betreibt dort ein Bedienrestaurant (O’Curry), einen Imbiss, eine Fleischerei, ein Selbstbedienungs-Restaurant und einen Sandwich-Stand, 30 Mitarbeiter sind im größten Wurst-Basar beschäftigt.

Seit einigen Wochen gab es Gerüchte um die Zukunft dieses Standortes, jetzt bestätigte Chefin Hinsemann der NP: „Ich habe den Mietvertrag zum 30. März 2021 gekündigt. Bis Januar wird dort normal weitergearbeitet, dann werden wir unseren Auszug vorbereiten.“

Hinsemann ist wichtig zu betonen, dass „mir dieser Schritt wahnsinnig schwer fällt, mir blutet echt das Herz“ und „wir keinen einzigen Mitarbeiter entlassen, jeder wird eine neue Aufgabe bekommen“. Aber: „Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen und können nicht so tun, als sei alles gut.“

Weil durch Corona ältere Stammkunden die Stadt zunehmend meiden würden, weil durch den Trend zum Home Office die Geschäftsleute wegblieben, „haben wir mit unseren Innenstadt-Filialen überall massive Verluste: im Hauptbahnhof, in der Ernst-August-Galerie, in der Markthalle – und unsere kostenintensivste Filiale am Steintor leidet am allermeisten.“

Corona: Umsatzrückgang um 50 Prozent seit März

Um 50 Prozent sei in der Georgstraße der Umsatz von März bis September zurückgegangen, „zur hohen Mietbelastung kommen hohe Kosten, um alle Corona-Auflagen zu erfüllen“. Ernüchtert sagt Hinsemann: „Die Politik hilft den Großkonzernen, das ist ja auch in Ordnung. Sie tut aber nichts dafür, um uns Mittelständlern das Geschäft zu erleichtern.“ Auch die „Abschottung der Innenstädte von den Autos“ ärgert sie: „Ich finde es wichtig, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Aber wenn keine Autos mehr in die Innenstadt kommen, wird die Innenstadt zur Geisterstadt. Wir sind auf direktem Weg dahin.“

„Das Haus ist zu groß, zu alt und zu teuer“

Der Gedanken an die Aufgabe ihres Haupthauses beschäftigte die Mutter einer erwachsenen Tochter schon vor der Corona-Krise, denn: „Das Haus ist zu groß, zu alt und zu teuer.“ Die Entscheidung fiel allerdings erst, „als bekannt wurde, dass das große Karstadt-Haus geschlossen wird“. Schließlich sei auch der Wurst-Basar „sehr abhängig von der Frequenz in anderen Geschäften. Viele stehen jetzt schon leer und bald werden noch sehr viel mehr leer stehen.“ Für die Steintor-Ecke hat die Unternehmerin erkannt, „dass Schweinefleisch dort nicht mehr gefragt ist. Und Schweinefleisch ist unser Haupt-Lebensmittel.“

Susanne Hinsemann will mit ihrem Geschäftsmodel nun „dorthin, wo die Menschen wohnen, wo sie um die Ecke einkaufen und wo sie auch parken können“. Um Hannovers City macht sie sich „wirklich Sorgen. Jede Geschäftsaufgabe wird eine weitere nach sich ziehen. Die Politiker im Rathaus müssen sich etwas einfallen lassen. Und zwar schnell.“

