Hannover

Die jüngsten bekannt geworden Missbrauchsskandale erschüttern die katholische Kirche in ihren Grundfesten. Der emeritierte deutsche Papst gilt nun als Vertuscher und sogar Lügner, der als Bischof die Hand über Kinderschänder hielt. Der Kirche rennen die Schäfchen davon, die Kirchenaustritte steigen gewaltig. Doch was machen jene, die diese Kirche lieben, die Teil der katholischen Familie sind oder sie sogar öffentlich vertreten?

Einer von ihnen ist Christian Wirz (48), Regionaldechant und Propst der Basilika St. Clemens. Seit 2019 ist Wirz oberster Katholik der Region, im Januar 2022 ist der Geistliche ziemlich traurig. „Diese Menschen, die das getan haben, und auch die, die das vertuscht haben – das waren doch gläubige Menschen. Wie kann man an Jesus Christus, an einen guten Gott glauben und sich gleichzeitig nicht um das Leid der Kleinen kümmern?“, fragt er sich. Und: „Wie sehr ist der Glaube da schon äußerliche Fassade geworden, damit so etwas bei Priestern passieren kann?“

„Die Opfer waren bisher nicht im Blick“

Da leidet einer mit den Opfern, aber auch an der eigenen Kirchenfamilie. Und damit an dem System, das solche Taten möglich gemacht hat. Bei den Missbrauchsgeschichten gebe es zwar verschiedene Protagonisten, „ob es in Hildesheim geschah oder in München, aber im Grunde ähneln sich die Fälle und der Umgang damit. Die Opfer waren wenig bis gar nicht im Blick. Daran arbeiten wir, dass das anders wird“.

Aufarbeitung und Prävention ist gefragt

Die „Frucht“ dieser Arbeit ist eine etwa 400 Seiten starke Studie und wurde im September 2021 veröffentlicht, es ging um Missbrauchsfälle im Bistum Hildesheim unter dem damaligen Bischof Heinrich Maria Janssen, der 1988 gestorben ist. Die Studie hat der amtierende Bischof Heiner Wilmer in Auftrag gegeben. Mit ihm „haben wir einen Bischof, der sich dieses Thema auf die Fahnen geschrieben hat und sehr konsequent agiert“. Wirz ist aber auch klar: „Das wird nicht das letzte Gutachten gewesen sein, es wird auf verschiedenen Ebenen aufgearbeitet“ und als Ausweg aus der Misere werde „für Prävention auf breiter Front gesorgt“. Es gebe in seinem Bistum eine Stabsstelle für Prävention und Aufarbeitung, „die soll dafür sorgen, dass sowohl Prävention als auch Aufarbeitung besser funktionieren können“.

Felizitas Teske, nach Wirz zweite Vorsitzende des Dekanatspastoralrates (eine Art Kirchenparlament), ist eher wütend. „Aber es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, wir erleben nun eine Steigerung: ein Pfarrer, ein Bischof, ein Papst“, so die 64-Jährige, die seit mehr als 40 Jahren ehrenamtlich für die katholische Kirche arbeitet. Sie sagt aber auch: „Ein Papst ist nicht grundsätzlich unfehlbar, ein Papst ist auch ein Mensch, groß geworden in einer Struktur, die immer die Institution im Blick gehabt hat und weniger die betroffenen Menschen.“ Ämter hinschmeißen oder Kirchenaustritt ist für sie keine Alternative. „Manchmal kann ein ordentliches Gewitter die Luft reinigen.“ Die momentane Situation könne und müsse zu Reformen führen. „Es geht darum, nicht weiter zu kaschieren, nicht zu versuchen zu retten, was zu retten ist, sondern neu zu gestalten.“

Kritik am männlichen Machtsystem

Damit ist sie sich einig mit Peter Sutor (73), der noch wütender ist auf Benedikt XVI. und das männlich dominierte Machtsystem seiner Kirche. Sutor, Teil der Reformbewegungen „Kirche von unten“ und „Maria 2.0“ will „zwar keine öffentliche Kreuzigung eines 94-Jährigen“, aber Empathie mit jenen, die gelitten haben. „Ich habe bisher kein Wort eines wahren, eines ehrlichen Mitgefühls gehört“, sagt er und pflichtet „Maria 2.0“ bei. „Ratzinger sollte auf den Papst-Namen verzichten, diese Forderung ist absolut berechtigt.“

Nicht nur das. Die Kirche müsste sich von Grund auf reformieren, nicht nur endlich Frauen auch in die höchsten Ämter berufen. „Das Weihe-Priestertum gehört in Frage gestellt“, meint er und die Gottesdienste sollten näher am Menschen sein, „das liturgische Brimborium ist verzichtbar“. Würden herzensgute bibel-kundige Menschen die Gottesdienste gestalten, würde sich einiges ändern. „Die priesterliche Machtausübung ist das gefährlichste, das einem in der römisch-katholischen Kirche begegnen kann“, sagt Peter Sutor.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Zusammenhang mit Zölibat

Für eine reformierte Priesterausbildung setzt sich aber auch der geweihte Pfarrer Christian Wirz ein. Seinetwegen dürfe auch über Sinn und Unsinn des Zölibats gesprochen werden. Es gebe allerdings keinen Hinweis für einen Zusammenhang von Zölibat und Pädophilie. „Man muss aber schon gucken, ob die zölibatäre Lebensform Leute anzieht, die ein sexuelles Problem haben“, sagt der Kirchenmann ganz offen. „Das kann man nicht damit lösen, indem man einfach den Zölibat abschafft, sondern man muss genauer gucken: Wie können wir uns hinreichend sicher sein, dass wir es hier nicht mit tickenden Zeitpunkten zu tun haben?“

Und was denkt Gott?

Wird die katholische Kirche die Skandale überstehen? Sutor ist sich da nicht so sicher und Teske glaubt, „wir werden kleiner, ärmer, aber dem Menschen näher“. Und wie denken die Gläubigen, wie Gott auf seine Vertreter auf Erden schaut? „Gott liebt uns, wie ein Vater seine Kinder liebt“, sagt Propst Wirz hoffnungsvoll. „Selbst wenn er nicht immer damit zufrieden ist, was sie tun.“

Von Petra Rückerl