Hannover

Schlägerei an der Markthalle in Hannover: Am Donnerstagabend ist ein Streit zwischen vier Männern (19, 40, 47, 47) aus Langenhagen und zwei Security-Mitarbeitern (32, 55) vor einem Restaurant an der Karmarschstraße eskaliert. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

An dem Abend hatte es in dem Lokal eine Feier gegeben. Gegen 23.10 Uhr wollten die vier Männer in das Restaurant, wurden aber vom Sicherheitspersonal abgewiesen, weil dort bald Feierabend gemacht werden sollte. Der 55-jährige Security-Mitarbeiter machte der Gruppe klar, dass eine Diskussion zwecklos sei.

Tür aus der Verankerung gerissen

Nach Angaben der Polizei schlugen die vier Langenhagener auf die Sicherheitsleute ein und versuchten, das Lokal zu stürmen. Dabei wurde eine Tür aus der Verankerung gerissen. Den Angreifern gelang es aber nicht, in das Restaurant einzudringen. Schließlich flüchteten sie.

Die Polizei wurde alarmiert. Dank mehrerer Zeugenhinweise konnten die Beamten die flüchtenden Männer zügig festnehmen.

Zwei Verletzte

Die vier Männer leisteten allerdings Widerstand. Die Täter versuchten, sich gegenseitig zu befreien. Der 40-Jährige aus der Gruppe der Angreifer und ein Polizist wurden verletzt.

Unterdessen läuft gegen die vier Männer ein Verfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung, versuchter Gefangenenbefreiung, tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollzugsbeamte und wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Von Britta Mahrholz