Hannover: Wollte Altenheim Corona-Infektion eines Pflegers vertuschen?

Hannover

Claudia Schlichting (54) ist empört. Auch im Alten- und Pflegeheim „Katharinenhof“ in Wülfel grassiert das Corona-Virus – und nur durch Zufall hat die 54-Jährige davon erfahren. Die Laatzenerin hat ihre Eltern im „Zentrum für Betreuung und Pflege“, wie sich der „Katharinenhof“ selbst bezeichnet, untergebracht. Seit sie sich am Ostermontag nach dem Befinden ihres schwerst dementen Vaters (85) und ihrer ebenso schwerst dementen Mutter (83) erkundigte, weiß Claudia Schlichting inoffiziell, dass ein Pfleger positiv auf Corona getestet wurde. Sie ist verärgert: „Bis heute habe ich vom Heim keine Nachricht bekommen, dass es dort den Corona-Fall gibt.“

Am 13. März hatte der „Katharinenhof“ zum Schutz vor Corona die Einrichtung für Besucher geschlossen. Das war richtig, meint Claudia Schlichting, weil es dem Schutz der hochbetagten Menschen vor dem gefährlichen Virus dient. Was aber gar nicht geht: „Wenn es im Heim doch eine Infektion mit Corona gibt, dann müssen die Angehörigen darüber unverzüglich informiert werden“, so die 54-Jährige. Was für sie ein Ding der Unmöglichkeit ist: „Auf Nachfrage, ob es diese Infektion gibt, bin ich dort zweimal angelogen worden“, sagt Claudia Schlichting. Sollte gegenüber Angehörigen etwa verschwiegen werden, dass ein Mitarbeiter des „Katharinenhofs“ infiziert ist?

Infektion seit Gründonnerstag bekannt

Auf NP-Anfrage erklärt das Heim, dass man seit Gründonnerstag (9. April) vom positiven Corona-Test des Pflegers wusste. „Noch am selben Tag, an dem uns das Ergebnis durch das Gesundheitsamt mitgeteilt wurde, haben wir die Angehörigen schriftlich informiert“, so Thorsten Heidmann von der Einrichtungsleitung. „Bis heute ist bei mir nichts Schriftliches angekommen“, so Claudia Schlichting am Montag.

Der „Katharinenhof“ teilt mit, dass der Pfleger der einzige Corona-Fall zurzeit in der Einrichtung sei. Zwei weitere Mitarbeiter, die Kontakt mit ihm hatten, seien ebenfalls getestet worden. Das Ergebnis sei bei beiden negativ gewesen. Der betroffene Wohnbereich 3 sei unter Quarantäne gestellt und desinfiziert worden, so das Heim in einer Stellungnahme.

Im „Katharinenhof“ in Wülfel gibt es Ärger wegen der Corona-Infektion eines Pflegers. Quelle: Hottmann

Darin heißt es weiter: „Um eine Ausbreitung zu vermeiden, bleiben die Bewohner in ihren Zimmern. Auch die Mahlzeiten werden dort eingenommen.“ Es würden „verschärfte Hygienemaßnahmen“ gelten: „Die Mitarbeiter arbeiten mit Schutzausrüstung.“ Jeweils feste Teams seien für Pflege, Reinigung und Betreuung zuständig.

Die betagten Bewohner wurden nach Bekanntwerden des Infektionsfalls allerdings nicht auf Corona getestet, so das Heim. Nur bei Personen, „die Symptome aufweisen“, würden Abstriche gemacht. „Wir sind hier sehr wachsam und in engem Austausch mit den Behörden. Derzeit sind keine weiteren Tests geplant“, erklärt der „Katharinenhof“.

Mehr Transparenz gefordert

Gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse in einem Wolfsburger Alten- und Pflegeheim, in dem bislang rund 40 Bewohner an Covid-19 gestorben sind, findet Claudia Schlichting die „mangelnde Transparenz“ im „Katharinenhof“ unerträglich.

Pflegeheime: Schon 16 Tote in der Region In Niedersachsen sind inzwischen in 86 Alten- und Pflegeheimen Corona-Infektionen aufgetreten. 133 Bewohner sind an Covid-19 gestorben, davon 16 in Einrichtungen in der Region (alles Stand Montagabend). Laut Stefanie Geisler, Sprecherin des Sozialministeriums, haben sich in Niedersachsen 624 Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen mit Corona infiziert. In den Einrichtungen wurden auch 274 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Nach Angaben von Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, gibt es in Alten- und Pflegeheimen in der Landeshauptstadt und dem Umland bislang 56 Pflegekräfte, die sich mit Corona infiziert haben. Sterbefälle beim Pflegepersonal sind dem Ministerium nicht bekannt.

Die Einrichtung habe nicht nur ihr als Angehörige und Betreuerin ihrer Eltern den Corona-Fall im Heim verschwiegen, sondern auch dem Klinikum Siloah, in das ihr Vater wegen einer geplanten Operation vorübergehend verlegt worden war: „Dort gab es keine Information dazu, dass es im ,Katharinenhof’ einen Infektionsfall gegeben hat. Theoretisch könnte mein Vater so auch das Virus ins Krankenhaus eingeschleppt haben“, sagt Claudia Schlichting. Das Siloah ließ eine NP-Anfrage zu dem Fall bislang unbeantwortet.

Angst um die Eltern

Gedanken darüber, ob sie aus dem Geschehen im „Katharinenhof“ die Konsequenzen ziehen und ihre Eltern in einer anderen Pflegeeinrichtung unterbringen soll, hat Claudia Schlichting inzwischen wieder verworfen. Sie ist sich sicher: „Einen Umzug würden meine Mutter und mein Vater nicht überleben.“

Von Britta Mahrholz