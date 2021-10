Hannover

Als ihr Mann ihr erzählte, er habe mitten in der Nacht im Lönspark einen Wolf gesehen, war Heike Bursch noch skeptisch. „Naja“, habe sie zu ihm gesagt, „das wird wohl ein Schäferhund gewesen sein.“ Doch in der Nacht darauf wurde die Chefin des Parkrestaurants Alte Mühle eines Besseren belehrt.

„Ich wollte gerade nach Hause fahren, es war so gegen 23.30 Uhr, als ich ihn an der Treppe zur Mühle stehen sah“, berichtet sie. „Ein schönes Tier mit einer bildhübschen Fellzeichnung, ein faszinierender Anblick.“ Ziemlich unbekümmert habe der Wolf dort gestanden und sich mit einer offenbar gerade erlegten Ente beschäftigt. Eine Feder des Vogels liegt noch immer dort. „Er ließ sich überhaupt nicht beim Fressen stören“, erzählt die Wirtin.

Eine Spur: Diese Feder stammt vermutlich von der Ente, die der Wolf hier gefressen hat. Quelle: Ilona Hottmann

Angst habe sie nicht gehabt. „Wölfe greifen nur im Rudel an, wenn sie total ausgehungert sind. Das war ein einzelnes Jungtier, sicher ein Durchzieher, der nur ein paar Tage bleibt.“ Sie habe sich schon früher viel mit Wölfen beschäftigt, aus Interesse, weil sie diese Tiere faszinierten. „Aber hier im Lönspark ist das natürlich nicht schön“, sagt sie. „Bei den vielen Kindern und Hunden.“

Ministerium setzt Spürhund ein

Das Umweltministerium bestätigte zwar zwei Sichtungen am 25. und 26. September, betonte aber, es sei nicht sicher, dass es sich dabei wirklich um einen Wolf gehandelt habe. Sehr oft würden große Hunde mit Wölfen verwechselt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, seien fünf Wildtierkameras installiert worden. Und am Wochenende soll ein Spezialspürhund auf die Pirsch gehen, der Wolfskot erschnüffeln kann.

Der Lönspark ist eine bei Spaziergängern, Joggern und vor allem auch Hundebesitzern sehr beliebte Grünanlage – auch wenn hier Anleinpflicht herrscht. Was im Falle einer echten Wolfssichtung sogar hilfreich sein kann. Sorgen macht sich hier jedoch kaum jemand.

„Der zieht sicher nur durch“

Jörg Nast, der hier regelmäßig mit seinem Deutschen Pinscher Nelson Gassi geht, würde sich sogar freuen, wenn er den Wolf mal sehen könnte. Gehört hatte er von der Sichtung allerdings noch nicht. „Das sind aber sehr scheue Tiere“, weiß er. „Der zieht sicher nur durch.“

Unbesorgt: Jörg Nast, hier mit Nelson, würde den Wolf gerne mal sehen. Quelle: Ilona Hottmann

Klemens Boxhorn, mit einem temperamentvollen jungen Labrador namens Monthy unterwegs, sieht das schon ein wenig kritischer. „Ich finde das bedenklich, gerade abends“, sagt er. „Man traut sich im Dunklen gar nicht mehr her.“ Wobei das nicht nur am Wolf liegt, sondern vor allem an den Wildschweinen. „Die sind viel gefährlicher.“

Besorgt: Klemens Boxhorn mit Hund Monthy geht im Dunklen nicht mehr in den Park – aber vor allem wegen der Wildschweine. Quelle: Ilona Hottmann

Das sieht auch eine junge Frau so, die mit ihrem Baby vor der Brust und ihrer Mutter an der Seite samt kleinem Mischlingshund Pinko aus Spanien an der Leine gerade in den Park kommt. Dass hier ein Wolf gesehen worden sein soll, ist auch ihr neu. Aber Sorgen bereitet ihr ein solches Tier nicht. „Wildschweine sind viel gefährlicher. Uns sind am Benther Berg schon zweimal ganze Rotten begegnet, nur vier Meter von uns entfernt.“ Das sei bedrohlich gewesen. „Mit Hund und Kind kommt man ja nicht so schnell auf den Baum“, ergänzt ihre Mutter, nur halb im Scherz. Die Familie gehe jetzt nur noch Sonntags am Benther Berg spazieren, wenn mehr los ist.

Und auch Kirsten Frost, die fast täglich mit ihrer gerade mal acht Monate alten Zwergpudeldame Fine im Lönspark unterwegs ist, macht sich wegen Wölfen keine Sorgen. Erfahren hat sie von der möglichen Sichtung gerade eben erst durch eine Freundin, die sie über das Handy auf die Online-Meldung der Neuen Presse aufmerksam gemacht hatte. „Die Hunde sind an der Leine, und die Wölfe werden die Menschen meiden“, sagt sie.

Entspannt: Kirsten Frost mit Hündin Fine fühlt sich trotz möglicher Wolfssichtung sicher. Quelle: Ilona Hottmann

Stadtjäger Pyka: Lönspark zu unruhig

Stadtjäger Heinz Pyka hält es durchaus für möglich, dass sich ein Wolf im Lönspark aufgehalten haben könnte. „Aber nicht lange“, sagt er, „dort ist es viel zu unruhig.“ Trotz des reich mit Enten gedeckten Tisches würde er sich eher in den Randbereichen der Stadt in der Leinemasch ein paar Tage länger aufhalten können.

Tiergarten gut gesichert

Noch reichlicher gedeckt wäre der Tisch allerdings im benachbarten Tiergarten. Obwohl die Wolfssichtung noch nicht bestätigt ist, nimmt die Stadt die Sache ernst. „Es besteht aber kein Grund zur Panik“, so Sprecher Udo Möller. „Die Anlage des Tierparks ist gut eingefriedet und geschützt. Sie wird jetzt zusätzlich durch Wildkameras überwacht.“ Ob weitere Sicherungsmaßnahmen erforderlich seien, würde man erst in der kommenden Woche sehen können, wenn das Umweltministerium über gesicherte Erkenntnisse verfüge.

Dass der Wolf sich dann noch dort herumtreibe, hält Restaurant-Chefin Bursch für unwahrscheinlich. „Es hat mit schon sehr überrascht, dass man das so ernst nimmt“, sagt sie. „Aber bei so viel Alarm ist der schnell wieder weg.“

Von Andreas Krasselt