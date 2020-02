Keine Räume mehr: Jetzt braucht Violetta selbst Hilfe

Hannover

Im vergangenen Jahr erst wurde Violetta 30 Jahre alt und zur Feier des Vereins gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen hatten Festredner, Vertreter aus Gesellschaft und Politik noch betont, wie wichtig dieser Verein ist. Die Beratung Betroffener, die Fortbildungen und die Präventionsarbeit sorgten nachhaltig für eine Besserung der Situation der Opfer.

Nun aber braucht Violetta selbst Hilfe. Die Räumlichkeiten der Fachberatungsstelle in der Seelhorststraße sind bereits in 2019 gekündigt worden, weil das Haus verkauft wurde. Seit fast einem Jahr suchen die Macherinnen von Violetta bereits eine neue Dauerbleibe – bislang vergeblich. „Entweder sind die Angebote zu groß und damit unbezahlbar oder zu klein und nicht barrierefrei“, sagt Geschäftsführerin Barbara David. „Oder die Büros sind in Gewerbegebieten weit vom Schuss, aber die Mädchen und Frauen müssen ja einen sicheren Weg zu uns finden.“

55 Gespräche in der Woche

Im vergangenen Jahr haben sich die sechs Beraterinnen in der Seelhorsstraße um 494 Fälle gekümmert, insgesamt gab es 2342 Kontakte. „Das bedeutet, dass im Schnitt um die 55 Personen – das sind betroffene Mädchen und junge Frauen, Angehörige und Fachkräfte – bei uns in der Woche Rat suchen“, so David. Die Fortbildungen werden zum Teil schon räumlich ausgegliedert – wie etwa in den Pavillon, weil dort auch Rollstuhlfahrerinnen kommen können.

Ohne neue Räumlichkeiten könnte die Arbeit der Violetta-Mitarbeiterinnen gefährdet sein. Und so wünschen sich die Violetta-Mitarbeiterinnen ihr neues Zuhause: Die Fachberatungsstelle benötigt acht bis zehn möglichst barrierefreie oder rollstuhlgerechte Räume für Beratung und Büroarbeit, dazu einen großen Raum für Fortbildungsveranstaltungen und einen für die Spieltherapie, einen Wartebereich, Abstellflächen, behindertengerechtes und auch Mitarbeiter-WC sowie eine Teeküche. Die Warmmiete darf nicht mehr als 4000 Euro kosten, da die Beratungsstelle von Zuwendungen und Spenden lebt. Violetta sollte mit Öffis erreichbar sein. Barbara David freut sich über Angebote per mail: BarbaraDavid@violetta-hanover.de oder telefonisch 0511/8503623.

Von Petra Rückerl