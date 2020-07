Hannover

Ein randalierender wohnungsloser Pole hat die Bundespolizei im Hauptbahnhof in der Nacht zu Donnerstag gleich mehrmals in Atem gehalten. Mit der Folge, dass er den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen durfte.

Zunächst war der 45-Jährige mit einer ebenfalls wohnungslosen 23-Jährigen am Seitenausgang des Hauptbahnhofs aneinandergeraten. Er versuchte, die Frau zu schlagen und ihr eine Kopfnuss zu verpassen. Als zwei Mitarbeiter der Bahnsicherheit schlichten wollten, bespuckte er die Männer und bedrohte sie mit einer Flasche.

Kokain und Alkohol

Bundespolizisten griffen ein und nahmen den Polen mit auf die Wache. Dort wurde er positiv auf Kokain getestet. Außerdem hatte er einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte er gehen, erhielt jedoch einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Woran er sich aber offenbar nicht hielt. Denn gegen Mitternacht wurde er beim Diebstahl in einer Drogerie im Hauptbahnhof erwischt. Wieder war er sehr aggressiv und bedrohte den Ladendetektiv. Bundespolizisten nahmen ihn fest und brachten ihn erneut auf die Wache. Um weitere Gefahren und Straftaten zu verhindern, durfte er nach einer Untersuchung durch den Amtsarzt schließlich in einer Arrestzelle ausnüchtern.

Von Andreas Krasselt