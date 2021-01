Hannover

Die Ursache für den Wohnungsbrand in Herrenhausen am Donnerstagnachmittag ist ermittelt: Der Adventskranz der 77-jährigen Bewohnerin war aus Unachtsamkeit in Brand geraten, kurz nachdem sie die Kerzen angezündet hatte.

Das Feuer war gegen 16.20 Uhr in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Spanuthstraße ausgebrochen. Nachbarn hatten wenig später die Feuerwehr alarmiert und zunächst von einer Explosion berichtet. Doch das Knallgeräusch war vermutlich auf die zerplatzenden Fensterscheiben zurückzuführen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Flammen griffen schnell auf das Wohnzimmermobiliar über und breiteten sich später in der ganzen Erdgeschosswohnung aus. Die Bewohnerin konnte sich nach dem Versuch, den Brand selbst zu löschen, aus der verrauchten Wohnung ins Freie retten. Auch die Nachbarn verließen rechtzeitig das Haus, sie waren durch piepende Rauchmelder gewarnt worden. Die leicht verletzte 77-Jährige wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf andere Wohnungen und Gebäudeteile verhindern. Die betroffene Wohnung brannte jedoch nahezu vollständig aus. Die Brandermittler der Polizei schätzen den Schaden in der Wohnung und an der Wärmedämmfassade des Gebäudes auf etwa 60.000 Euro. Sie leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die 77-Jährige ein.

Von Andreas Krasselt