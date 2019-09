Wohnungsbau: Kommunen rufen Geld nicht ab

HANNOVER

Die Region Hannover braucht günstigen Wohnraum. Aus diesem Grund hat die Regionsversammlung 60 Millionen Euro (bis einschließlich 2021) Wohnungsbauprämien für die 21 Kommunen zur Verfügung gestellt. Doch die Städte und Gemeinden rufen die Prämie nur sehr zögerlich ab. Das geht aus einer Anfrage der Grünen in der Regionsversammlung hervor. Für 2019 wurden nur gut zwölf Millionen Euro beantragt, fast acht Millionen Euro bleiben über.

Für den finanzpolitischen Sprecher der Grünen, Michael Dette, kein gutes Zeichen: „Es ist misslich, dass solche Töpfe von den Kommunen nicht ausgeschöpft werden.“ Auch die SPD-Fraktionsvorsitzende, Silke Gardlo, meint: „Wir werden bewerten müssen, ob die Wohnungsbauprämie das richtige Instrument ist.“ Die Region unterstützt mit der Prämie die Kosten für die Infrastruktur bei der Schaffung von Wohnraum.

Sozialer Wohnungsbau bleibt auf der Strecke

Da die Bürgermeister von der Region eine größere finanzielle Entlastung fordern, fragen sich Regionspolitiker, warum die Prämie nicht ausgeschöpft wurde. Aber es zeichnet sich ab, dass dieses Instrument seine Lenkungswirkung verfehlt. Nur sechs Kommunen ( Barsinghausen, Isernhagen, Hannover, Langenhagen, Lehrte und Uetze) haben Mittel für den sozialen Wohnungsbau bei der Region beantragt. Die Prämie sollte gerade dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen entsteht.

Für Rolf-Axel Eberhardt ( CDU), Bürgermeister von Wunstorf, ist das keine Überraschung. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass die Prämie keinen Anreiz darstellt, mehr zu bauen.“

Baulanderschließung dauerte zu lange

Er sieht durchaus den guten Willen der Region. Aber in der Praxis funktioniere es nicht. Eberhardt sieht in der langwierigen Erschließung von Bauland den Grund. Ein Prozess, der sich über Jahre erstrecke. „Meine Planungsabteilung ist völlig ausgelastet“, sagt der Bürgermeister. Soll heißen: Die Kommunen tun, was sie können. Da brauche es keine Wohnungsbauprämie der Region Hannover. Sinnvoll ist es aus Eberhardts Sicht, die Bauantragsverfahren zu erleichtern und somit zu beschleunigen.

Sein Vorschlag an die Regionsversammlung: Die Wohnungsbauprämie abschaffen, und das Geld ohne Zweckbindung an die Kommunen überweisen.„Das erspart allen Beteiligten das umständliche Antragsverfahren für die Wohnungsbauprämie.“ Die Mehrheit der Bürgermeister sehe das auch so.

Von Thomas Nagel