Hannover – wo Wohnen immer teurer wird

Der Gebührenanstieg bei der Abfallentsorgung beschert Hannover einen traurigen Rekord. In keiner anderen Landeshauptstadt sind die Wohnnebenkosten in den vergangenen fünf Jahren so stark gestiegen. Rund 200 Euro muss ein Drei-Personen-Musterhaushalt heute mehr bezahlen als noch im Jahr 2016 – eine Steigerung von elf Prozent. Das ergibt eine neue Studie vom Bund der Steuerzahler.

Mit Gesamtkosten von 1960 Euro landet Hannover im Jahr 2020 auf dem fünftletzten Platz des Rankings. Spitzenreiter ist hier Berlin-West mit 2279,59 Euro. Allerdings sind in der Bundeshauptstadt die Kosten gefallen (um 5,47 Euro) – und in Hannover so kräftig gestiegen (plus 77,64 Euro), dass der Anstieg nur in Stuttgart getoppt wird (plus 155,07 Euro).

„Rote Laterne“ beim Abfall seit 2016

Der Steuerzahlerbund führt das auf die deutlich gestiegenen Abfallgebühren zurück. Schon 2016 hatten die mit 302,76 Euro Hannover die „rote Laterne“ eingebracht. Inzwischen sind sie einer wöchentlichen Leerung einer 60-Liter-Tonne in städtischer Randlage auf 389,88 Euro geklettert. In München zahlt man mit 159,12 Euro nicht mal die Hälfte.

Der Steuerzahlerbund hat für seine Studie sechs Kostenfaktoren berücksichtigt: die Trinkwasserpreise, die Schmutzwasser-, Niederschlagswasser-und Abfallgebühren sowie Grundsteuer und den Rundfunkbeitrag. Größter Wohnnebenkostentreiber ist die Grundsteuer. Hier reicht die Jahresbelastung für den Drei-Personen-Haushalt von 296 Euro im sachsen-anhaltinischen Magdeburg bis 1050 Euro in Hamburg. Bremen verlangt mit 1008 Euro die dritthöchsten Grundsteuerabgaben. Hannover erhebt 620,70 Euro – unverändert seit 2016, aber 53 Euro mehr als der Durchschnitt aller Landeshauptstädte.

Bei einem durchschnittlichen Trinkwasserverbrauch (132 Kubikmeter pro Jahr) zahlt der Musterhaushalt in Berlin mit 263 Euro am wenigsten, gefolgt von München mit 321 Euro. Vergangenes Jahr konnte Hannover diesen Platz für sich beanspruchen, rutschte wegen der Gebührenanhebung um 30,36 Euro jedoch vier Plätze nach hinten. Mit nunmehr 344 Euro rangiert Hannover unter anderem hinter Bremen, wo knapp 330 Euro fällig werden.

Bei Niederschlagsgebühr hintenan

Für die Schmutzwassergebühren (ebenfalls 132 Kubikmeter pro Jahr) werden durchschnittlich 306 Euro jährlich fällig. Mit 308 Euro liegt Hannover im Durchschnitt. Am wenigsten zahlt der Musterhaushalt in Mainz (185 Euro). Die niedrigsten Niederschlagswassergebühren (pro 130 Quadratmeter vollversiegelter Fläche) verlangt mit 78 Euro ebenfalls Mainz. In Hannover liegen die Niederschlagswassergebühren bei 88 Euro.

Zum Thema Abfallentsorgung merkt der Steuerzahlerbund kritisch an, die für Region und Stadt einheitliche Gebührenkalkulation rechtfertige keinesfalls den Preisanstieg. Gegenüber 2016 sei die Gebühr um 87 Euro oder fast 30 Prozent in die Höhe geschnellt. Auch die „kostenlosen“ Serviceleistungen, die laut Aha für etwa ein Viertel der Gebühren verantwortlich sind, könnten nicht der ausschlaggebende Grund sein: „Schließlich bieten die anderen Landeshauptstädte vergleichbare Serviceleistungen an.“

Von Vera König