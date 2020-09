Hannover

15 große Plastikkisten sind im Eingangsbereich der Grundschule Tegelweg (Sahlkamp) aufgebaut, Schulmaterial wie Stifte, Blöcke und Tuschkästen sind darin verstaut. „Für jeden Klasse gibt es eine Kiste“, freut sich Annika Kalinowsky, kommissarische Schulleiterin.

Die Kisten sind mit der jeweiligen Klasse oder Klassenstufe beschriftet, die die Spende erhalten soll. Schnell machen sich die Klassensprecher der vierten Klassen daran, die Kisten zu verteilen.

Anzeige

35 Kisten für zwei Grundschulen

Nicht nur an der Grundschule Tegelweg, auch an der Grundschule Hägewiesen, die nur ein paar Straßen weiter ist, konnten sich die Kinder über Kisten mit allerlei Schulutensilien freuen. Gespendet haben der Leo-Club Hannover Ernst-August und der Lions Club Hannover-Kurfürstin Sophie insgesamt 35 Kisten mit einem Warenwert des gespendeten Materials von insgesamt 5000 Euro. „Wir wollen damit bedürftige Kinder unterstützen“, erzählt Franziska Sprengel vom Leo-Club. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie könnte es für Familien finanziell knapp werden. „Wenn wir nicht vor Ort helfen, wo dann“, so Sprengel.

Weitere NP+ Artikel

Inhalt an Klassenstufen angepasst

Sprengel hat am Abend vor der Spendenübergabe gemeinsam mit sieben weiteren Mitgliedern der Clubs die Kisten für die Grundschulen im Sahlkamp gepackt. „Wir haben geschaut, welche Schulen besondere Herausforderungen haben“, sagt sie. Der Inhalt sei an die Klassenstufen angepasst. Innerhalb der Klassen werden Stifte und Co. dann an Kinder verliehen, denen die Sachen fehlen.

„Die Erfahrung zeigt, dass nach vier Woche die Hälfte der Materialen verschwunden ist“, erklärt Kalinowsky. Die Kinder verlieren Stifte oder ähnliches. Nachschub von zu Hause gibt es dann nicht immer, ohne eine vollständige Schulausrüstung haben die Kinder dann Schwierigkeiten am Unterricht teilzunehmen. „Früher haben die Lehrer dann aus Eigenfinanzierung nachgeholfen“, so Kalinowsky. Mit den Spenden soll das nicht mehr nötig sein. Eine Fortsetzung der Aktion zum nächsten Schuljahr kann sich Sprengel vorstellen. Dann könnten vielleicht auch weitere Schulen in Brennpunkten begünstigt werden.

Von Stella-Sophie Wojtczak