Hannover: Woher weiß ich, dass ich auf der Impfliste stehe?

Hannover

Aktuell stehen etwas 205.000 Menschen auf der niedersächsischen Warteliste für eine Corona-Impfung. „Es wird langsam weniger“, sagt Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums. In der vergangenen Woche seien es noch 220.000 Wartende gewesen. Die Über-80-Jährigen genießen beim Kampf gegen das Virus höchste Priorität, müssen trotzdem wegen des knappen Impfstoffs wochenlang auf eine Immunisierung warten.

Nun sind der NP mehrere Fälle über Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Impfliste bekannt geworden. So erfuhr die Ehefrau eines 85-Jährigen aus Hannover: „Ihr Mann steht nicht auf der Impfliste.“ Zum Glück war der Senior da schon geimpft. Und trotz des Hinweises der bereits erfolgten Impfung hat er vor wenigen Tagen einen Brief erhalten, dass er jetzt doch wieder auf Impfliste stehe.

Senior stand trotz Anmeldung nicht auf Warteliste

Ein zweiter Fall eines Hannoveraners: „Mein Vater hat am 3. Februar erfahren, dass er am 2. Februar geimpft werden soll“, erzählt sein Sohn. Sein Vater sei älter als 90 Jahre. Der Vorschlag, den versäumten Pieks am zweiten Impftermin nachzuholen, sei abgelehnt worden. Also wurde der Senior auf die Warteliste gesetzt, dachte zumindest sein Sohn. In Wahrheit habe er auf keiner Liste gestanden, wie sich später herausstellte.

Wie erfahre ich nun, ob ich auch wirklich registriert bin? „Etwa sieben bis zehn Tage nach der Online-Anmeldung erhalten die Betroffenen eine Nachricht per Mail oder per Post, dass sie auf der Impfliste stehen“, erklärt der Ministeriumssprecher. Seit vergangener Woche gebe es sofort eine Bestätigung, wenn die Anmeldung online erfolgt sei. Kleine Einschränkung: „Für alle, die sich zwischen dem 5. und dem 17. Februar online angemeldet haben, gehen die Bestätigungsschreiben erst heute und am Dienstag raus“, so Pressesprecher Grimm. Erst ab dem 5. Februar war die Online-Registrierung der Senioren auf der Warteliste erst möglich.

Auch dezentrale Impfungen möglich

Das Land hat den 50 Impfzentren in Niedersachsen freigestellt, auch dezentral die Menschen gegen das Corona-Virus zu immunisieren. So könne zum Beispiel ein mobiles Team in ländliche Bereiche fahren und den Nadelstich in einer Turnhalle vornehmen. „Demnächst starten wir die ersten Modellversuche für eine Impfung in Arztpraxen“, kündigte der Ministeriumssprecher an.

Derzeit seien keine Hausbesuche einzelner Senioren möglich. Der Impfstoff werde in großen Dosen geliefert. „Und nach dem Öffnen dürfen die Vakzine keinen Erschütterungen mehr ausgesetzt werden, also ein Transport im Auto scheidet somit aus“, erklärt der Ministeriumssprecher. In Niedersachsen umfasst die Gruppe der Menschen mit der höchsten Priorität rund 800.000 Menschen.

Von Thomas Nagel