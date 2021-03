Hannover

Was macht eine Stadt wie Hannover – neben den vielen Grünflächen – liebenswert? Genau! Die Märkte. Die 25 Wochenmärkte mit frischem Obst, Gemüse, Blumen aus aller Welt, acht Bauernmärkte mit gesunden regionalen und saisonalen Leckereien direkt vom Erzeuger sind Gewinner in einer Zeit voller Verluste und Verlierer. „Die Menschen hat es gerade in der Corona-Pandemie auf die Märkte gezogen, es gab eine extreme Wanderung von den Discountern zu den Wochenmärkten“, freut sich der Leiter des Marktwesens der Stadt, Michael Flohr.

Und offensichtlich macht so ein Markttreiben beziehungsweise die frische Luft auch etwas mit den Menschen. Wer im Discounter schon nach kurzem Schlangestehen an der Kasse schlechte Laune zeigt, steht mit Abstand und Maske unverdrossen vor dem Marktstand seines Herzens. „Die Menschen sind sehr diszipliniert und geduldig, erzählen uns die Händler. Es gibt keinen Stress, die Leute warten. Das war vor Corona nicht selbstverständlich“, sagt Flohr. Und: Nicht immer bleibe etwas übrig an den Ständen. „Auf den Nachmittagsmärkten bis 18 Uhr gibt es manchmal um 16.30 Uhr keine Waren mehr. Da ist alles ausverkauft. Das freut uns natürlich, dafür veranstalten wir diese Märkte ja. Wenn das so anhält, ist das ein echtes Geschenk.“

Lücken zwischen den Ständen

Zur Attraktivität der Märkte beigetragen hat sicher auch ein Zehn-Punkte-Plan. Den haben 2017 Ratspolitik, Verwaltung und Markthändler erarbeitet, jetzt im Dezember lief er aus. Es ging unter anderem darum, unschöne Platzlücken zwischen den Ständen zu schließen, „das war zunächst gar nicht so einfach, weil manche Händler geglaubt haben, ihre Kunden finden sie nicht wieder, wenn sie einige Meter von ihrem Stammplatz wegrücken“, erzählt Flohr. „Aber das funktionierte dann gut.“ Jedenfalls bis das Coronavirus auftauchte und die Lücken zwischen den Ständen wieder vergrößerte.

Längere Verweildauer mithilfe von Espresso-Ausschank

Vor und sogar während der Pandemie kamen auch andere Ideen super bei der Kundschaft an. Wie die der hochwertigen Non-Food-Stände, das können zum Beispiel Stände mit handwerklichen Waren sein, oder Imbissmöglichkeiten für Marktbesucher. Seitdem gibt es etwa die mobilen Espressobars mit „Coffee to go“ oder auch „to stay“. „Die Verweildauer hat sich verlängert, das ist ein Hinweis auf die Attraktivität der Märkte“, so Flohr.

Spezialmärkte in der Innenstadt sowie Probiertage kamen besonders gut an – vor Corona. Im September 2019 gab es den ersten auf dem Markt in der Klopstockstraße, „die Leute wollten schon probieren, bevor die Stände aufgebaut waren“. Dass dieser Markt „extrem gut besucht“ war, freute auch die Händler. „Denn das, was es zu verkosten gab, konnte auch auf den Märkten gekauft werden.“ Mehr als 750 Portionen gingen an die Besucher. „Wir haben den zweiten Probiertag in Planung. Und hoffen, dass er im Spätsommer doch noch stattfinden kann“, so Flohr mit Blick auf den Pandemie. Denn natürlich zielten alle Aktionen darauf, dass man viele Menschen erreiche und dass diese sich auch länger auf den Märkten aufhielten – in Corona-Zeiten nicht so sinnvoll.

Wille ist da, allein es fehlt das Personal

Doch nicht nur Corona ist ein Problem. In einer Drucksache zu dem Thema, die am Freitag im Wirtschaftsausschuss des Rathauses besprochen wurde, wird angemerkt, dass die personellen Ressourcen nicht reichen könnten. „Der Wille, den Punkteplan fortzusetzen, Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, besteht. Die Aufgabe ist aber verbunden mit einem hohen Zeit- und Personalaufwand, der derzeit nur für kleine Projekte und auf ganz lange Sicht mit dem bestehenden Personal umgesetzt werden kann“, steht dort.

Was das praktisch bedeutet, weiß Fred Hanstein, Vorsitzender des Schausteller- und Marktschickerverbandes Niedersachsen. „Der Zehn-Punkte-Plan war gut, es hat sich vieles zum Positiven verändert.“ Ein Markt lebe von Frische und Stammpublikum, „wenn die Leute da Kaffee trinken und Gulaschssuppe essen, ist das ein guter Treffpunkt für die Bürger. Wir könnten uns nach Corona noch viel mehr vorstellen“, sagt Hanstein. Und schränkt ein: „Aber wer soll das machen? So viele Leute haben die ja nicht in der Verwaltung. Die müssen schon das Personal aufstocken“, schlägt Hanstein vor, der vor Corona auf den Weihnachtmärkten Schmalzkuchen verkaufte und auf den Frühlingsmärkten unter anderem mit Dosenwurfständen sein Geld verdient.

Bloß nicht auf dumme Gedanken kommen

Jetzt in der Corona-Zeit leben er und seine Familie von den Schmalzgebäck-Verkäufen vor Discountern. „Das ist schon alles eine Katastrophe, aber wenn man die Stände hat, kommt man nicht auf dumme Gedanken“, sagt der bodenständige Mann aus Meck-Pomm. Sein nächster Gedanke: „Spätestens Ende des Jahres ist der Kram vorbei. Bis dahin haben wir wenigstens die Wochenmärkte.“

