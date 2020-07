Hannover

Wenn die Kultur nicht ins Theater kommen kann, dann geht die Kultur eben an den Strand: Joachim Hieke, Direktor des Leibniz-Theaters in der Calenberger Neustadt hat sich in Zeiten der Corona-Pandemie eine Ausweich-Spielfläche gesucht: „Kultur on the Beach“ nennt er die Reihe, mit der er in den Sommerferien immer mittwochs und sonntags im „ Azzurro Beach“ am Blauen See in Garbsen ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne bringt.

Diesen Sonntag wird es ab 18 Uhr schillernd und schrill: Kay Ray ist seit 30 Jahren „der fleischgewordene Klingelstreich“, er steht für Experimente und Extase, gibt mal den Clown, mal den Kleingeist und immer wieder den Provokateur. Karten kosten 25,90, ermäßigt 21,90 Euro. Einlass ist ab 17 Uhr. Achtung: Am See fallen zwei Euro Parkgebühren an. Außerdem vier Euro als See-Eintritt – in Form von Verzehrgutscheinen.

Arabische Klänge und Jazz im Amtsgarten

Nur die Temperaturen passen nicht ganz zum Kultursommer: Die Kulturreihe der Region trotzt der Corona-Krise mit Konzerten unter freiem Himmel, Freitag ab 20 Uhr mixt im Amtsgarten von Schloss Landestrost (Schlossstraße 1, Neustadt am Rübenberge) Evelyn Kryger (Foto) mit ihrer Band Jazz, Weltmusik und Balkanbeats. Sonnabend ab 20 Uhr kann man sich auf arabische Klänge von Solo Duo und dem Syrab Ensemble auf der lauschigen Open-Air-Bühne freuen. Tickets jeweils 15, ermäßigt 10 Euro.

Hier kann man junge Kunst entdecken

Vielleicht findet man hier eine Investition für die Zukunft, auf jeden Fall tut man etwas Gutes: „Entdecktes“ heißt die Ausstellung mit Werken von 25 Kunststudenten in der Pop-up-Galerie in der Königsworther Straße 24. Geöffnet ist Freitag von 15 bis 22 Uhr, Sonnabend bis 20 Uhr. Initiatoren sind Marc Raquet (Foto) und Gregor Shuf, die Corona auch als Katalysator für Kreativität empfanden. Zehn Prozent des Erlöses gehen an den Verein Kinderherz.

Fünf Influencer geben Autogramme bei Wallach

Lisa Hustedt (20), Sandra Czok (30), Anissa Bothe (31), Luisa Verführth (34) und Sebastian Fobe (34, Foto) stehen für 220 000 Follower auf Instagram. Zur Eröffnung einer 6000-Quadratmeter-Abteilung für junges Wohnen namens „Red Corner“ hat Möbel Wallach an der B3 (Heineckes Feld 3) die Influencer eingeladen. Die fünf Szenegänger werben nicht nur für die 5000 Möbel und Wohnaccessoires zum Mitnehmen, sie sind Freitag auch bei Wallach vor Ort. Um 16 Uhr gibt es ein großes Influencer-Treffen auf Corona-Abstand, Fans der Schauspieler, Models und Moderatoren können eine Stunde lang Fotos und Selfies schießen.

Eisfabrik zeigt Hiroshima-Kunst

Am 6. August jährt sich der Atombombenabwurf auf Hannovers Partnerstadt Hiroshima zum 75. Mal. Das Ereignis wirft seine Schatten voraus: Sonntag um 12 Uhr startet in Zusammenarbeit mit der Galerie für Fotografie ( GAF) in der Weißen Halle der Eisfabrik (Seilerstraße 15) die Ausstellung „Humanität in der Bildenden Kunst – Hiroshima 75 Jahre danach“. Zu sehen ist die Schau bis 16. August und Teil der Reihe „Als die Sonne vom Himmel fiel.“

Straßenbahn-Stars in Sehnde zu sehen

Der Fahrsimulator und die beliebte Kinderbahn können wegen der Corona-Beschränkungen nicht genutzt werden, doch der Rest des Straßenbahnmuseums in Sehnde ist Sonntag von elf bis 17 Uhr. Zu sehen ist unter anderem die Groß-Modellbahnanlage mit Bahnen im Format 1:22,5 mit 50 Weichen und 160 Metern Gleisen, auch das Café ist geöffnet. Kinder zahlen vier Euro Eintritt, Erwachsene 7,50 Euro.

