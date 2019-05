Hannover

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche haben Bischof Heinrich Bedford-Strohm, der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD), und Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, am Sonnabend die bundesweite Aktion „Woche für das Leben“ eröffnet. Sie wird bis zum 11. Mai von Christen beider großen Kirchen begangen.

Klage über das Versagen der Kirche

„Studien sagen, dass ein Mensch, der sich das Leben nimmt, mindestens zehn Menschen aus seinem Lebenskreis in eine schwere Krise stürzt“, so Bedford-Strohm vor rund 500 Zuhörern: „Das sind bei 10.000 Suizidenten pro Jahr in Deutschland mindestens 100.000 Menschen.“ Der 59-Jährige klagte auch ein Versagen der Kirche an: „Es ist eine historische Schuld der Kirche, dass sie Menschen, die sich das Leben genommen haben, als Selbstmörder moralisch verdammt hat, dass sie ihnen das Begräbnis verweigert hat, dass sie die Schuldgefühle der Angehörigen damit potenziert hat.“ Gleichzeitig dankte er den unzähligen haupt- und ehrenamtlich in den Beratungsdiensten Tätigen für ihren Einsatz. Insbesondere die Telefonseelsorge habe große Bedeutung für die Prävention.

Marx plädiert für mehr Achtsamkeit

Kardinal Marx betonte, dass evangelische und katholische Christen seit 25 Jahren die Woche für das Leben feiern. „Der Schutz des ungeborenen Lebens und die Begleitung von Menschen, deren Leben zu Ende geht, also der Lebensschutz insgesamt – in diesen wichtigen Fragen wollen wir als Kirchen sichtbar in der Öffentlichkeit auftreten und unsere ethische Haltung aus christlicher Perspektive vertreten.“ Marx sprach sich für mehr Achtsamkeit aus: „Wir appellieren an unsere Gesellschaft um ein wachsames Miteinander, um ein aufmerksames Auge auf den Nachbarn und um ein beherztes Eingreifen, wenn es um die Rettung und Begleitung eines Menschenlebens geht. Suizidprävention geht uns alle an! Gott ist ein Freund des Lebens!“ Die Woche für das Leben widmet sich in diesem Jahr unter dem Titel „Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern.“ der Suizidprävention. Viel Prominenz begleitete den Auftakt in der Marktkirche: Ministerpräsident Stephan Weil, Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Regionspräsident Hauke Jagau, Bürgermeister Thomas Hermann, Klosterkammerpräsident Hans-Christian Bialas, HDI-Vorstandschef Christian Hinsch, VGH-Vorstandschef Hermann Kasten und Polizeipräsident Volker Kluwe.

Von Christoph Dannowski