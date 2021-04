Hannover

Die Wirtschaftsempfänge der Stadt Hannover im HCC hatten sich in den zurückliegenden Jahren immer mehr zu einem Treffen aller wichtigen Entscheidungsträger aus der lokalen und regionalen Wirtschaft mit der Kommunalpolitik entwickelt. Man traf sich, ehrte und feierte sich immer auch ein bisschen selber. Doch das ist etwas her. Die letzte Präsenzveranstaltung hatte Ende Oktober 2019 stattgefunden. Damals waren rund 650 Gäste im HCC und niemand konnte da ahnen, dass es das gesellschaftliche Treffen erst einmal nicht mehr geben wird mit direktem und persönlichem Austausch. 2020 fiel er wegen Corona aus, jetzt wurde die Zusammenkunft als Online-Veranstaltung immerhin nachgeholt. Und dafür hatten sich 550 Interessierte angemeldet, etwa 370 waren im Schnitt dabei.

„Der heutige Wirtschaftsempfang ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer: Sie können mich zwar sehen, aber ich kann Sie nicht sehen“, begann Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette ihre Begrüßungsrede. Man habe den Empfang auf April verschoben, weil man Ende 2020 zuversichtlich gewesen sei, dann real zusammenkommen zu können. Die Stadt wolle mit der digitalen Veranstaltung nun allen Mut machen, die inhaltliche Auseinandersetzung mit aktuellen Themen trotz der widrigen Umstände nicht auszusetzen und in Kontakt zu bleiben. „Allerdings möchte ich betonen, dass es für den Messe- und Kongressstandort unglaublich wichtig ist, dass bald wieder analoge oder zumindest hybride Veranstaltungen stattfinden können, denn an der Präsenz der Menschen vor Ort hängt die Existenz von unglaublich vielen Unternehmen sowohl aus der Veranstaltungsbranche, aber auch aus der Gastronomie und Hotellerie.“

Modellkommune Hannover? „Das ist absolut nicht absehbar“

Auf ihre persönliche Situation ging die Erste Stadträtin sodann auch ein, denn am Montagabend war sie zum letzten Mal Gastgeberin und Eröffnungsrednerin in einem. Tegtmeyer-Dettes Amtszeit endet im Juli, und sie wird bekanntlich mit einem Anschluss-Posten beim Flughafen in Verbindung gebracht. Dazu sagte sie nichts, wohl aber dazu, dass der Wirtschaftsempfang in Hannover für die Vernetzung von Wirtschaft und Politik eine wichtige Funktion habe. „Hannover bietet die besten Voraussetzungen für eine gute Vernetzung: vielfältige Akteure, eine handhabbare Größe und eine hohe Bereitschaft zum Austausch und zur Zusammenarbeit. Diese gut funktionierende Vernetzung ist meines Erachtens ein wichtiger Standortfaktor für Hannover.“

Neues Format: Mit der digitalen Veranstaltung am Montag in der Eilenriedehalle wollte die Stadt die inhaltliche Auseinandersetzung mit aktuellen Themen wie die Umweltmobilität fortsetzen. Bis zu 370 Interessierte hatten sich dazugeschaltet. Quelle: Dröse

Es sei sehr bedauerlich, fuhr sie fort, dass aufgrund der aktuellen Diskussion um das Infektionsschutzgesetz derzeit überhaupt nicht absehbar sei, ob und wann Hannover das Modellprojekt durchführen könne. „Handel, Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Veranstaltungswirtschaft brauchen dringend eine Perspektive, wann der Lockdown für sie ein Ende haben wird“, so die scheidende Dezernentin. Derzeit werde mit dem Verbot von Click & Collect das Gegenteil diskutiert und dem Handel eine weitere wichtige Möglichkeit, Umsatz zu machen, genommen.

Schließen der Geschäfte hat Strukturwandel beschleunigt

Den angeschobenen Innenstadt-Dialog wolle man unbedingt fortsetzen, so Tegtmeyer-Dette, denn: „Wir gelten bundesweit als Handelsstandort Nummer fünf. Der Strukturwandel hat insbesondere durch den Internethandel bereits einige Spuren hinterlassen. Durch die Corona-Krise und die damit verbundene seit mehreren Monaten andauernde Schließung der meisten lokalen Geschäfte ist dieser Strukturwandel massiv beschleunigt worden.“ Diesen Prozess müsse die Stadt steuern, damit sich nicht eine Innenstadt mit viel Leerstand und problematischen Zonen entwickele. Wie diese Innenstadt der Zukunft aussehe, damit Menschen sich gerne in ihr aufhielten, und welche Funktionen die City der Zukunft haben müsse, wolle man gemeinsam mit der Stadtgesellschaft besprechen, sagte die Dezernentin weiter.

Über einen Teilaspekt, der dann sicher auch die Innenstadt der Zukunft betrifft, ließ die Stadt am Abend dann schon mal diskutieren: „Umweltfreundliche Mobilität und Wirtschaft: ein Widerspruch?“, hieß das Thema der Podiumsdiskussion. Kurzfristig musste noch Bundestagsabgeordneter und Verkehrsexperte Cem Özdemir (Grüne) absagen, er wurde für die Veranstaltung ebenfalls online dazu geschaltet. Dafür waren auf dem Podium im HCC dabei: OB Belit Onay, Maike Bielfeldt, die Hauptgeschäftsführerin der Industrie und Handelskammer Hannover (IHK) und Bertina Murkovic, die Betriebsratsvorsitzende bei Volkswagen Nutzfahrzeuge.

IHK fordert: „Wir brauchen keine autofreie Innenstadt“

Der Oberbürgermeister warb erneut für umweltfreundliche Antriebswege und für einen Systemwandel – insgesamt zu Lasten des Autoverkehrs. „Wir könnten die Lieferwege besser sortieren und eine bessere Parksituation schaffen. Und damit neuen Raum schaffen, damit sich Menschen wieder gerne in der Innenstadt aufhalten“, so Onay. Von diesem Wandel würden auch die Händler profitieren, weil die Menschen wieder gerne in die Innenstadt kämen. Wirtschaftsverkehre seien für den Handel ganz entscheidend, ein großer Teil finde über PKWs statt, entgegnete Maike Bielfeldt. „Wir müssen über das Wie reden, nicht über das pauschale Entfernen“, forderte sie. Und: „Wir brauchen ein Nebeneinander von umweltfreundlichen Verkehrssystemen, aber bitte keine autofreie Innenstadt.“

Die Verkehrswende sei hautnah spürbar bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, sagte Bertina Murkovic, „da wir uns auf die E-Mobilität fokussieren“. Bei VWB habe man Strategien entwickelt, wie man auch ein guter Mobilitätsanbieter werden könne. „Nicht nur bei Waren, sondern auch bei Menschen. Moia ist dazu ein gutes Beispiel.“ Murkovic sagte, Moia komme zurück nach Hannover, sobald Corona überwunden sei. Cem Özdemir, zugeschaltet aus Stuttgart, äußerte, es gehe bei der Diskussion um die Verkehrswende inzwischen nur noch um das Wie, nicht mehr um das Ob. „Wir sind aber in einem dramatischen Verzug, der Verkehr hat seinen Beitrag bislang nicht geleistet.“ Bei der Diskussion um mehr Mobilität müsse man weniger Verkehr entwickeln ohne ihn zu verbieten. „Alle Teilnehmer sollten gleichberechtigt unterwegs sein.“ Probleme des Handels resultieren nach Einschätzung des Bundes-Grünen eher aus dem Online-Handel als aus der Verkehrswende.

Stadt Hannover Preis für Neuro-Werbeagentur aus Linden

Traditionell hat die Stadt beim Wirtschaftsempfang auch den „Stadt Hannover Preis – Frauen machen Standort“ verliehen, Preisträgerin 2020 wurde Gesa Lischka, Hauptgeschäftsführerin und Inhaberin der Kreativ – und Neurostrategieagentur Kochstraße – Agentur für Marken aus Linden. Auch sie war der Veranstaltung online zugeschaltet, den Preis hatte sie schon Ende 2020 im Rathaus erhalten. Das Unternehmen mit seinen 56 Angestellten hat sich auf das Gebiet des Neuromarketing spezialisiert, was in der Werbebranche noch nicht allzu verbreitet ist, weshalb sich die 47-Jährige bundesweit einen Namen gemacht hat. Zu den Kunden der Agentur zählen etwa Volkswagen, TUI, Conti und Daimler.

Den mit 10.000 Euro dotieren Preis bekam die Unternehmerin zu einen wegen ihres erfolgreichen Geschäftsmodells, aber auch, weil sie ihren Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Die Agentur setzt Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften ein, um ihre Kunden bei Marketingstrategien zu beraten. Sie bietet Foto-und Filmproduktionen an, Verpackungsdesign, Social-Media-Konzepte und digitale Dienstleistungen. Zudem ist Gesa Lischka Gastdozentin an der Leibniz Uni und referiert über das Neuromarketing. Ihr Preisgeld will sie in den Bereich Weiterbildungsseminare für Unternehmen stecken.

Von Andreas Voigt