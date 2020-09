HANNOVER

Erst hatte es Hannovers FDP-Wirtschaftsexperte Patrick Döring gefordert, dann zog Hannovers SPD-Landtagsabgeordneter Alpetik Kirci nach, jetzt der Hotel-und Gaststättenverband Dehoga: Das Aufstellen der Gas-Heizpilze, so umweltschädlich sie auch sein mögen, sollte vor dem Hintergrund des Pandemie-Jahres 2020 wieder erlaubt werden. Die Verwaltungen sollten bei ihren Entscheidungen den Erhalt bestehender Strukturen des Gastgewerbes in den Vordergrund stellen, so Kirci vor wenigen Wochen. In Hannover hat die Stadt die Gas-Heizpilze seit 2009 aus dem öffentlichen Raum verbannt.

Elektrostrahler? „Umweltschonender und effektiver“

Als ein Argument für den Einsatz der Heizpilze gilt, dass Wirte ihre Gäste dann auch in der kühleren Jahreszeit draußen platzieren können und sich Abstandsregeln besser einhalten lassen. Doch was von Politik und Verband gut gemeint ist, scheint bei Hannovers Gastronomen nicht anzukommen – sie stehen den Gas-Heizpilzen, die erwiesenermaßen durch ihren hohen CO2-Austoß als Klimakiller gelten, skeptisch bis ablehnend gegenüber. „Elektrostrahler sind nicht nur umweltschonender, sie sind auch effektiver“, sagt Ralph Klemke von Meyers Lebenslust am Aegi. Er habe die Elektrostrahler schon länger im Einsatz. Von einer künstlich verlängerten Außengastronomie durch Strahler hält er aber ohnehin wenig: „Wenn es nicht nur kalt, sondern auch noch feucht ist, setzt sich kaum ein Gast freiwillig nach draußen.“

Anzeige

Feyzi Ekinci ist Chef vom Aresto und A’Mura und hatte bei der Stadt eine Überdachung beantragt, um angenehmer in die kühlere Jahreszeit gehen zu können. Diese Überdachung wollte er dann mit Elektrostrahlern versehen. Doch aus diesem Vorhaben wird nichts – die Stadt lehnte seinen Antrag ab. Der Überbau passe nicht ins Stadtbild am Hohen Ufer, so die Begründung, berichtet Ekinci. So müsse er sich was anderes überlegen, aber auf Heizpilze setze er jedenfalls nicht. dafür auf Elektropilze: „Die sind umweltschonender, effektiver und auch moderner.“

Weitere NP+ Artikel

Debatte um Gas-Heizpilze nimmt an Fahrt auf

Phillipp Aulich vom Brauhaus Ernst August sagte am Sonntag, er habe den Eindruck, dass die Menschen allmählich ihre Zurückhaltung gegenüber geschlossenen Räumen ablegen würden. „da ist was im Umbruch.“ Doch selbst, wenn er sich täusche, so würde er auch weiterhin nicht auf die Gas-Heizpilze setzen: „Es gibt mit den Elektrostrahlern Alternativen.“

So oder so, die Debatte um die Rückkehr der Heizpilze scheint Fahrt aufzunehmen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) zeigte sich am Wochenende offen für die Dehoga-Idee: „Die Gastronomie hat durch die Corona-Krise erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, insofern sind alle Vorschläge, die der Branche unkompliziert helfen, erst einmal willkommen.“ Es gehe schließlich um die Rettung wirtschaftlicher Existenzen.

Von Andreas Voigt