Frost und Schnee halten Hannover fest im Griff. Doch reicht die klirrende Kälte auch fürs Schlittschuhlaufen auf dem Maschsee? Die NP fragte bei der Stadt nach.

Trotz einiger Tage – und Nächte – Dauerfrost, ist das Eis noch nicht dick genug, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Gemessen hat die Stadt, beziehungsweise die Maschseeaufsicht, die immer einen Blick auf das Gewässer hat, noch nicht. „Messungen der Eisdicke werden zurzeit nicht durchgeführt, da es viel zu gefährlich ist, die Eisflächen zu betreten“, so die Sprecherin. Erfahrungsgemäß weiß man aber, dass eine ausreichende Eisdicke nach frühestens 10 bis 14 Tagen bei durchgehenden hohen Minusgraden erreicht wird. Besagte „ausreichende Dicke“ liegt laut Stadt bei einer durchgängigen „Kerneisdicke“ von 13 Zentimetern.

Ist es verboten, die Eisfläche vorher zu betreten?

Das Betreten der Eisfläche ist generell verboten. Das Eis des Maschsees darf nur betreten werden, wenn und solange der See hierzu von der Stadt Hannover freigegeben wird. Eine Freigabe bedeutet, dass das Verbot zum Betreten der Eisfläche aufgehoben wird. Doch: Auch das Betreten der Eisfläche nach Freigabe erfolgt weiterhin auf eigene Gefahr.

Woran erkenne ich, dass die Eisfläche freigegeben ist?

Die Freigabe wird durch das Aufziehen der rot-weißen Stadtfahne am Nordufer, am Anleger Altenbekener Damm und am Strandbad bekanntgemacht. Das Eis darf nicht mehr betreten werden, wenn die Fahnen eingezogen sind. Übrigens: Schnee auf dem Eis, ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, so Steigerwald: „Durch Schnee auf dem Eis wird das Eiswachstum gehemmt, da der Schnee eine dämmende Wirkung hat.“

Wann wurde die Eisfläche zuletzt freigegeben?

In den Jahren 2003, 2006 und 2009 und zuletzt 2012. Und genau zu sein vom 8. bis 14. Februar 2012 (Aufhebung am Nachmittag des 14. Februar). Binnen zwei Tagen strömten 150.000 Menschen auf den See. Ob die nächsten Frosttage dafür noch ausreichen, wird in der Stadtverwaltung derzeit bezweifelt.

Welche Rolle spielt Corona auf dem Eis?

Die Stadt überlegt gerade, wie sie nach einer etwaigen Freigabe der Eisfläche die Einhaltung der Abstandsregeln gewährleisten kann. Eventuell kann das Eis mangels Kontrollmöglichkeit gar nicht frei gegeben werden, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Eine Entscheidung darüber sei aber noch nicht gefallen.

Kontrolliert die Stadt, ob Ungeduldige bereits aufs Eis gehen?

„Bisher sind uns noch keine Unbelehrbaren auf dem See aufgefallen“, sagt die Stadtsprecherin. „Falls den Kollegen jemand auf dem See auffällt, der gegen das Betretungsverbot handelt, wird dieser aufgefordert, das Eis sofort zu verlassen.“ Um den Maschsee sind zudem bereits Schilder installiert, die auf das Verbot hinweisen. „An dieser Stelle sei daher nochmals darauf hingewiesen, dass das Betreten des Maschsees zurzeit lebensgefährlich ist!“

Gibt es noch andere Seen im Stadtgebiet, die zum Schlittschuhlaufen geeignet sind?

Auch zahlreiche andere Gewässer im Stadtgebiet frieren derzeit zu. Doch: Bis auf den Maschsee werden in Hannover grundsätzlich keine Eisflächen zum Betreten offiziell freigegeben, warnt die Stadt. Es hilft also nur Geduld – und die Hoffnung, dass bald am Maschsee die rot-weißen Stadtfahnen wehen.

